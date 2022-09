La foto de la derrota, la foto de la Historia

Prometo que el juntaletras que firma estos párrafos no se pasó la tarde del domingo fustigándose, deambulando por cada esquina ni gritando a los cuatro vientos "¡¿Por qué nos has hecho esto, Dios mío, por qué?!", ante el baño sufrido por el Decano. No fue así, entre otras cosas, porque Scariolo y los suyos volvieron a sacar nuestra mejor sonrisa, pero sí que acabó preocupado por la caricatura que resultó del baile de 'Juan Cruz & friends'.

Que a mi equipo le pasen por encima del minuto uno al noventa en todos los aspectos, duele; si es en Primera se puede entender -con matices-. Si es en Segunda dolería aún más… pero si es en este impropio lugar, imagínense. Aquí no somos sospechosos de no alegrarnos como el que más con cada punto que ayude a salir de esta ignominia pero, por coherencia, tampoco vamos a poner paños calientes a un curso que no hace prisioneros. Hay quien ya vaticina que Abel no se comerá el turrón; yo alucino. No sé qué pasará pero sí que aquí nos dará igual que sea el más cruel de los dictadores habidos nunca en el planeta, que juegue con diez porteros o resulte más agradable que Mimosín; sólo importa el fin. Los 10.000 abonados y los 8.000 asistentes a un partido de 2ª RFEF no se merecían este primer bochornito. No fue perder, no; claro que se puede caer en combate: fue la foto que adornó la derrota.

Y para foto maravillosa la que volvió a describir el historiador Alejandro López sobre Mackay y el origen de esta pasión al recordarlo en la peña con el nombre del mítico doctor (por cierto, lo de que se creara el Departamento de Historia pero éste siga siendo ignorado es de esas cositas graciosas que ofrece este club). Tras una vida de superación que da para mil capítulos el escocés se despidió de nuestra tierra señalándose como "el más modesto pero, desde luego, el más entusiasta hijo adoptivo de la Gloriosa Onuba". Cuenta Alejandro que en su lecho de muerte, ya en su país, portaba una imagen de su casa onubense, lugar al que se dedicó en cuerpo y alma dejándonos el mejor legado posible. Hay productoras e instituciones que endiosan a figuras insulsas cuando ahí tienen una historia preciosa que es una auténtica mina, valga la metáfora. No siempre para lo mejor hay que mirar tan lejos…