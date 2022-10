Un filial golpeado examina la reanimación del Decano

Abel Gómez ha pasado en una semana de no poder respirar a gusto al alivio de recobrar el ánimo merced a la ejecución de Adriá Arjona con su gol espectacular en el descuento ¿cuánto premia o castiga la prolongación? Mucha gente ya había abandonado el estadio maldiciendo y a la altura del puente del Tinto se escuchó el delirio de los pacientes. A veces se evita el límite de las emociones que pasa factura a través del corazón, casos en las últimas semanas en Cádiz, San Sebastián, Elche, Burgos, Málaga. Un amigo muy apasionado y sufridor, al que le puede la presión y el nerviosismo por los pasillos escuchando los murmullos en lugar de ocupar su asiento, ya lo cogió fuera y con gracia me llama: "Manué manda cojones después de la mala digestión no he 'podío' saborear el postre".

Adríá Arjona fue el antídoto a tiempo para salir de una tortura, pero el efecto bumerán seguirá si el equipo no adquiere la estructura para apuntalar la base de unos cimientos. Y el cierre de octubre es propicio con los filiales de Granada y Cartagena para confirmar los argumentos entre la convicción y crédito que garantizan sumar victorias... siempre que se olvide las secuelas ante los jóvenes de Betis y Cádiz.

Los granadinos suman tres derrotas seguidas, no saben ganar en casa, sólo lo hicieron en Cádiz (segunda jornada) y el Recreativo rompió una dinámica negativa de cuatro envites. La debilidad defensiva es la única coincidencia, el rival golpeado ha encajado en todos los partidos y el Decano lo evitó en Lepe. Abel Gómez, sevillano de nacimiento y granadino de adopción futbolística, vuelve con el deseo de recuperar dosis de la autoestima cara a la afición, pese a que siempre ha mostrado plena seguridad en si mismo y dando a conocer sus buenos modales. Repetir victoria es más que una obligación mayor y Abel Gómez debe sentir que hay vida después del cerco soportado en la herencia de la pesada carga de ser favorito.