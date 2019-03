Los últimos tres meses han cambiado las condiciones a las que están sujetas las maneras de existencia de Recreativo y El Ejido: los onubenses no pierden desde el 9 de diciembre con siete triunfos y tres empates y los ejidenses no ganan desde el día 2 del mismo mes, eso sí, de valor frente al Cartagena, con balance de seis derrotas y cinco empates, el Recreativo tiene un sueño confesable de miras altas y El Ejido no quiere vivir en los bajos fondos tras quemar su banquillo caliente con tres entrenadores sin salir del pozo.

Objetivos diferentes donde la dificultad radica en que cada partido es un mundo, que todo se decide en el campo y los detalles claves marcan el devenir de los resultados.

Y que nadie olvide que los números actuales sólo ratifican lo que ha pasado antes, siendo más peligroso un rival que defiende su agonía porque siempre dependerá de un hilo de vida pegando coletazos. Aquí, en Huelva, surge un regreso a la viva alegría que se manifiesta con señales externas y contención interna en lo posible cuando todavía faltan 12 jornadas para rubricar esa excitación de que lo bueno está por llegar.

Lo importante es que el vestuario está responsabilizado, siendo partícipe de lo que ha generado esta dinámica ganadora en el entorno del Recreativo y ofrece los mensajes de centrarse en lo que se juega y aislarse de los efectos de una temperatura ambiental en crecimiento desde todos los sectores influyentes tanto del recreativismo como de los mediáticos. La prolongación de esta vida idílica necesitará del permanente vigor de un equipo resistente que produce su mejor versión de juego colectivo práctico con el fervor y el entusiasmo del Nuevo Colombino como fuerza física y moral que confía siempre en las respuestas de sus jugadores al nivel de implicación que exige cada cita. El Recre y su gente: la unión hace la fuerza frente al reto del play off de ascenso.