La familia y los milagros

Vayan preparando las alfombras. Vayan, si les apetece, ensayando la reverencia. Adornen los balcones y afinen la garganta. Pase lo que pase. Porque nadie debe olvidarse de dónde venimos. No está permitido tener, en estos momentos, memoria frágil. El Recreativo está a cuatro jornadas para acabar la Liga regular y es colíder, con 66 puntos, y está en pleno derecho para seguir soñando, algo que ya toca con la punta de los dedos, tangible a todas luces, porque algo muy contrario tendría que ocurrir para que este equipo, comandado por Salmerón, no dispute las eliminatorias por el ascenso.

Echando la mirada atrás, cerrados los ojos para la concentración más severa, la conclusión está clara y el que no lo quiera ver, o es idiota o busca algún tipo de venganza que no se sostiene. Este equipo ha obrado un milagro en toda la extensión de la frase. Porque está francamente bien acogerse ahora al titular fácil, 18 partidos sin perder y tocando estrellas y firmamento. Pero este equipo, colíder, las pasó putas durante muchos meses, en medio del desierto, sin apoyos, solos los jugadores, el entrenador y el director deportivo, uno de los grandes artífices de esta gesta a la que no se le adivina el techo. En aquellos momentos, de pura efervescencia cargada de polémica cada día, con fuego cruzado de trincheras desde la trinchera común, nadie daba un ápice de crédito de lo que ahora es un escaparate limpio de polvo. Luego hay que ser consecuente del camino recorrido. A cada uno lo suyo. Y en lo deportivo están claros los padres de la criatura. Que nadie se apunte medallas que no le corresponden. El Ayuntamiento hizo lo que prometió, es discutible el camino, pero cumplió lo que dijo, y a raíz de ahí, el valor de la familia es incalculable en el dormitorio albiazul. Ellos lo superaron todo. Los desaires, los tiros, los comunicados. Hasta que un día el alcalde puso orden, en aquella famosa comida, para dejar claro que con el dinero público no se juega y ahí se callaron los que hablaban por las esquinas. Esto es producto de un compromiso, de una complicidad, de un equipo cuyo patrón amarró cabos para que el vestuario no se descosiese. Es el Recre, puro milagro, que merece alfombras, reverencias y balcones adornados. Pase lo que pase. Porque todo esto, teniendo en cuenta el pasado reciente, es un milagro en toda regla.