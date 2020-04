El final exprés de rubiales divide al fútbol moderno

Anular , competir y finalizar, o bien, dejarla como está y empezar de cero la próxima temporada. Esta suspensión temporal con perspectivas ilimitadas que afecta al fútbol promueve excesivas iniciativas, debates y encontronazos entre los responsables de dirigir y controlar a los clubes profesionales. La facultad de hablar con tantas horas para pensar y disponer de unos criterios de intereses contrapuestos refuerzan el parecer o dictamen sobre un sufragio restringido que la crisis de la pandemia del coronavirus impone en las competiciones deportivas.

Este receso prolongado reactiva la conveniencia en el orden material que urge al fútbol profesional de volver a la preparación y competir en verano para asegurar sus compromisos de vinculaciones de ingresos pactados. Jugar sin público es la práctica de un fútbol sin alma para hacer frente a un golpe económico. Todos los trámites se unen para evitar la quiebra en Primera y Segunda.

Pero el gran olvidado y perjudicado siempre es el fútbol no profesional, que no cuenta en la pirámide de la distribución proporcional. Luis Rubiales tiene muchos frentes abiertos y contradicciones que prueban la inestabilidad del fútbol español. Y propone una solución salomónica de Segunda B sin descensos, play off exprés de ascenso a partido único y una ampliación de 80 a 98 equipos optando a un grupo más para el reajuste en varias años con más descensos a Tercera.

El dilema de este desenlace de las competiciones no profesionales abre escenarios dispares en el desahucio de hundir más a los equipos. Hay voces que asumen dar por concluida la Liga, entre ellas destaca el Recreativo. Y otras entidades se pronuncian por anular la temporada y no complicarse para satisfacer con una conjetura populista. Destrozo, perdición, decadencia donde no hay ingresos para sustentar un boceto que divide con razón al fútbol modesto.