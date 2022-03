Han experimentado alguna vez esa sensación, viviendo un embarazo cercano, cuando parece que los días no pasan nunca, que se ralentizan por una extraña alteración del espacio-tiempo y que el tan deseado momento del nacimiento tarda más en llegar que un contragolpe de esos que montaban Oliver y Benji? Pues este que aquí les habla empieza a tener esa percepción con la recta final de la temporada. "Se está haciendo largo esto a unos cuantos niveles", me comentaba mi amigo Manu durante el descanso en el Municipal de Pozoblanco. Y coincido. Entre las ganas que hay de vivir al fin una alegría deportiva, que no es la soñada pero que se presenta tan necesaria como respirar cada día, y poder acometer cuando se logre -porque se va a lograr, ¿verdad?- otro necesario reseteo veraniego, el enésimo ya en nuestra vida recreativista, a uno esta espera, lo confieso, le chincha bastante.

Y eso que aquí estábamos concienciados, pese a lo que algunos vaticinaban, de que iba a costar lo suyo. ¿Recuerdan lo de "este equipo en diciembre está ascendido"? Pues ni se ascendió en diciembre, ni en enero, ni en febrero y ya veremos si en marzo; difícil, según parece. Además, es cierto, únicamente ha sido la primera opción la que se ha esfumado porque el Utrera es más pesado que mover un submarino a pedales -gran mérito el suyo- y porque últimamente nos da por salir a lo Dory fuera de casa. A mí lo que me encanta de todo esto es ver que cuando se gana es sólo por los jugadores, autómatas y autosuficientes ellos, pero que cuando se pierde o no se vence es porque la abuela fuma. Lo de sorber y soplar al mismo tiempo, vaya. Muy interesante.

Así que la extensión de la curiosa maldición de no haber ganado en tierras cordobesas en todo el curso nos trae ahora un derbi de aquella manera con dos equipos que tienen que salir a ganar para evitar males mayores… y con otra opción de ascenso revoloteando. Pero para curiosas de verdad las reacciones -la ausencia de ciertas de ellas, quiero decir- ante la reciente resolución del Contencioso-Administrativo de Huelva sobre la expropiación. A este caso aún le quedará para largo, porque es el auténtico y verdadero parto de la burra, pero anda que no ha retratado al personal ese embarazo.