El enorme desafío de Rishi Sunak

Rishi Sunak, nuevo primer ministro del Reino Unido, el más joven en el cargo desde el año 1750, a sus 42 años se enfrenta a un gran desafío económico, social y político. El Reino Unido atraviesa uno de los momentos más peligrosos y desconcertantes de su historia. Rishi Sunak se enfrentará a un escenario económico catastrófico como consecuencia del Brexit y del impacto socio económico de las últimas crisis. Los prometidos beneficios del Brexit no se han materializado. Tras el Brexit el comercio del Reino Unido se ha estancado, los nuevos mercados no han logrado sustituir la pérdida de comercio con la Unión Europea. El impacto negativo del Brexit sobre el crecimiento anual del PIB se sitúa entre el 3% y el 4%. El Reino Unido se encuentra al borde de una recesión. La inflación se ha disparado hasta 10,1% y en 2023 puede superar el 15%. El déficit público ha alcanzado el 8% y la deuda pública está a punto de superar el 100% del PIB. Peligra la sostenibilidad de la deuda pública ante las fuertes subidas de tipos de interés del Banco de Inglaterra para atajar la inflación. El tipo de interés de referencia ha subido hasta el 2,25% y en 2023 podría superar el 4,5%. El tipo de cambio libra/dólar se está desplomando, provocando más inflación y empobreciendo al país. El paro supera el 4%. Falta mano de obra cualificada como consecuencia de las restricciones migratorias. Liz Truss, en su fugaz mandato, ha provocado la desconfianza de los mercados, el hundimiento de las bolsas , de la libra y la pérdida de credibilidad del Gobierno. Recuperar la credibilidad, estabilizar la economía y reiniciar la senda del crecimiento sostenible es su primer objetivo. No será tarea fácil, aumentar los impuestos y reducir gasto publico, en un escenario de recesión tendrá un alto costo político. Rishi Sunak que calificó la política fiscal de Liz Truss como "un cuento de hadas" tendrá que apoyarse en su experiencia como ex ministro de Finanzas para llevar adelante la única política posible: la de la responsabilidad y estabilidad fiscal.

Sociológicamente el Reino Unido está fragmentado y polarizado. El fracaso del Brexit, la falta de credibilidad en las instituciones y políticos (cuatro primeros ministros y tres elecciones en cuatro años) y la pérdida de poder adquisitivo, están suscitando tensiones sociales, un gran hartazgo y desconfianza de los ciudadanos en sus líderes. Unir a la nación y recuperar la credibilidad de sus instituciones, "con responsabilidad y humildad", según sus palabras, será su segundo gran objetivo.

El tercer objetivo es unir al partido conservador, actualmente muy fragmentado y con una intención de voto en mínimos históricos. Bajo el lema de "o nos unimos o moriremos", la unión es su tercer gran objetivo.

Rishi Sunak está casado con Akshata Murthy, hija de Narayana Murthy, presidente de la gran multinacional de tecnologías de la información (TI) Infosys. Narayana Murthi es miembro del Consejo Asesor Internacional de San Telmo Business School, del cual es presidente Peter Brabeck, ex presidente de Nestle. Este lunes pudimos compartir con Narayana Murthy, presente en el Consejo Asesor Internacional que se celebraba en Málaga, el nombramiento de su yerno como primer ministro del Reino Unido.