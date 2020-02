Ya se empiezan a clarificar las cosas. A pesar de ser el segundo día de concurso éstas se van asentando, el primer día tuvimos la oportunidad de ver agrupaciones que no habíamos visto nunca y que quizás no volvamos a ver, por lo menos este año.

Hoy cuando llego, sorpresita, contraseña nueva, los de la Fopac se lo toman muy a pecho con los colones. Lo primero que hago al llegar al teatro es visitar a mi amigo Ramón, Kike y compañía para saludarlos, compartimos charla, vivencias, crítica, ¡ay! si Ramón armara su pluma y se viniera conmigo. La que se iba a liar es chica. Eso sí, Ramón es políticamente correcto.

Cuando me quiero dar cuenta estoy rodeado por un grupo de surferos, es el coro, me recuerda a los pijotas de la costa, sólo por la peluca y las tablas. En mi oficina ya tengo gente esperando, todo vuelve a ser como siempre, gente que me saluda, se acerca, charlamos, cambiamos impresiones, es lo habitual, estoy en un sitio estratégico, por ahí tienen que pasar todos y saludar es cortesía de la casa.

Hasta el alcalde, Gabriel Cruz, viene a departir unos momentos conmigo. Lo dije hace unos años, le encanta la fiesta, es un gran aficionado y este año se subirá a las tablas. Le daremos caña si se la merece, claro.

Una vez sentado en mi oficina, se abre el telón y aparece el coro de Ayamonte, El fantasma del tablao, ritmo de los Backstreet Boys, pero no llega a conectar con el público, musicalmente es sencillo de escuchar, lo que más me sorprende son los instrumentos que llevan en presentación y popurrí. Deberían centrarse más en aprovechar las virtudes de todos y no sólo de uno.

La siguiente agrupación es la comparsa Sígueme, grupo que gusta al personal, voces melódicas. Me quedo con su segundo pasodoble reivindicando Andalucía.

Una de las murgas más esperadas de la noche subió en tercer lugar, Carmelo El Wikipedia, van de alcahuetes, cotillas de bloque. En su primer pasodoble, a la gente de Huelva. Me quedo con su popurrí, dónde terminan, cómo empieza, cachondeo y diversión. Una murga que, sin duda ninguna, no tendrá problemas en meterse en semifinales viendo lo que llevo visto.

De la comparsa de Villalba, destacar su forillo y telón porque si me pusiera a hablar de su actuación... Para cerrar la noche Las supermamás, de Mairena del Alcor. También un tipo que es muy chirigotero pero no han sabido conectar con el público estas madres con superpoderes y un niño tonto al lado con 40 años. De todas formas muy buen repertorio, un buen montaje de voces y el cante.