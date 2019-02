El efecto de reconducir la atmósfera de gran optimismo

El Recreativo tiene que centrarse en reconducir el vuelco de sus emociones. Puertas abiertas con atmósfera de entusiasmo sin estar en el play off a falta de 14 partidos, donde sólo estuvo cuatro veces (segunda, tercera, cuarta y vigésimoprimera jornadas). No creo que haya este ambiente tan intenso con tendencia de gran optimismo en los rivales situados por encima. Se puede soñar y no hacer de los sueños una obsesión. El Recreativo y su gente consideran que es un proyecto de llevarse a efecto con el fundamento del presente de seis victorias y dos empates acumulados. Ya queda en el olvido cuándo y contra quién fue la última derrota.

Esta idea fija de competencia ahora es una determinada actitud en el seno del equipo de Salmerón, un entrenador líder bendecido por el vestuario y que también sintoniza de guía del recreativismo como voz activa diligente y controladora. El play off de ascenso se ha puesto caro tras la estela del escapado Cartagena. La existencia real testifica un cuarteto en el tramo de tres puntos con las mismas posibilidades, siendo este vigoroso Recreativo la amenaza del grupo.

Y el Ibiza espera el enganche con su final en Huelva. La familia valenciana Salvo Lillo tomó el club hace tres años en Preferente y como el dinero mueve el mundo estuvo al quite para comprar por 483.000 euros la plaza del inhabilitado Lorca F. C. Los tres hermanos son la cúpula: presidente (Amadeo), vicepresidente (Abelardo) y tesorero (David) para saciar sus egos en el fútbol profesional con el escaparate de la repercusión social de la isla. Plan renove: siete bajas y ocho fichajes en enero adecuado a la ambición. El Recreativo eleva su crédito con esta inercia de su momento álgido adherido a su poder físico y moral para no bajar el punto de intensidad en su blindaje. Ningún equipo cede y cada jornada es un máster exigente bajo presión poniendo a prueba la resistencia psicológica.