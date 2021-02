El 'efecto Calle' inicia la cuenta atrás de ser o no ser

El conjunto de factores y circunstancias que afectan al Recreativo, en lo deportivo y en lo económico a corto plazo, le obliga a hacer casi un pleno en los ocho envites que quedan por su situación límite si quiere luchar por uno de los tres puestos con derecho al ascenso, o bien, pertenecer a la Primera División RFEF. La clasificación no se ajusta a la ejecución del calendario, sólo la mitad de los equipos han disputado las 13 jornadas y la otra tiene pendiente una fase: Recreativo y Las Palmas Atlético (3), Cádiz (2), San Fernando y Algeciras (1) que origina una encrucijada para hacer más daño a los rezagados.

Calle quiere ser el talismán en este tramo que asecha muchas emboscadas y ha expresado su excelente predisposición por su amor y pasión por su Decano para dar y regalar. Y llega la hora de la verdad: pasar de la autoexigencia del debutante con su teoría y elogios sobre el quehacer diario de su plantilla, también de alegrar los oídos en la dificultad, al reto de la respuesta práctica en el campo donde sólo vale ya ganar, ganar y volver a ganar. El banquillo caliente no afectará a Calle, que será el espectador más privilegiado e interesado del partido.

Y es que no se puede atenuar la línea real de un Recreativo en un extremo lejano, a nueve puntos de lo que busca, y al que se llegó por su incompetencia como bloque. Sobrevivir a este SOS no es meter más presión. Simplemente es afrontar con entereza las jornadas para satisfacer la manera de comportarse de sus fieles, ahora muy desilusionados. La Balona es un equipo crecido y convencido, aupado a la euforia, invicto en casa (3 victorias, 3 empates y un gol encajado) que rinde beneficio a su equilibrio progresivo. Y el Decano tiene el impulso irresistible de romper una dinámica de 13 meses sin ganar fuera. Y es igual el rival que sea por su necesidad imperiosa. Ser o no ser de dar sentido a una temporada.