El duodécimo hombre

El trabajadísimo punto de Cartagena acerca al Recre a la confirmación de la alternativa: los de Salmerón tienen el GPS bien actualizado y llevan ya bastante tiempo siendo un dolor de cabeza para unos rivales que, manteniendo gran parte de los minutos el control de los partidos y, en ocasiones, siendo mejores en buena parte de los mismos, se suelen ir de la plaza de vacío o con apenas una simple ovación del tendido. La faena de Cartagonova lo calcó, aunque a mí en ella me faltó un torero de la casa, Víctor Barroso. Cuestión de gustos.

Así que la matinal del domingo se presenta apasionante: de ganar al Real Murcia se le asestaría a los pimentoneros un rejonazo que se convertiría en siete puntos como siete banderillas, algo que no sería definitivo pero sí más que significativo. Me recuerda un amigo que el pasado curso, después de la euforia de las cuatro victorias consecutivas, llegó un empate a cero, luego una derrota… y después, la nada (la desesperación, más bien), pero cualquier parecido de la temporada que se fue con ésta no debe ser más que pura coincidencia. Por cierto, ahora que vuelve a cambiar de aires Morata, su representante también se llevará un pico de la operación, suponemos… Quizás lo ganado en ello lo destine Eurosamop a parte de la "gestión integral" del Decano. Y hasta aquí la broma de hoy. Lo que no es un chiste es que el equipo mira arriba y que su afición sigue apuntando alto. Vamos a recordarlo de nuevo para los acomplejados de dentro y de fuera de nuestras fronteras, que son muchos: el Recre, estando en la tercera categoría del fútbol español y tras cinco años criminales, ha batido su récord de abonados en la división. Va camino de los 9.500, una bestialidad para la Segunda División B y para una ciudad que no llega a los 145.000 habitantes. Pues nada, seguirán los que piden referendos para todo -menos para lo que no les interesa- diciendo que el Decano no le importa a nadie y los de fuera continuarán con la cantinela de que Huelva sólo es del Recre cuando éste está en Primera. Pobres criaturas. Esa fiel grada, que ha sufrido tanto como Thomas Gullestad en El duodécimo hombre (peliculón, por cierto), tiene que seguir siendo precisamente eso, el jugador número doce. A este equipo hay que llevarlo arriba cueste lo que cueste. Seguro que el Nuevo Colombino sabe cómo hacerlo.