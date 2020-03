El niño salió del colegio. "Papá, la semana que viene nos toca África, y tenemos que ir disfrazados de africanos". El padre no le hizo mucho caso. El coche estaba en doble fila y quería salir de allí pronto, pero el chaval siguió hablándole desde su elevador en el asiento trasero. "Es un día sobre África y vamos a hacer un mural. Y tenemos que ir disfrazados". El padre le decía que sí, que vale, y seguía conduciendo evitando darse un golpe con algún otro capullo como él al que no le quedaba otra que ir con el coche a recoger al niño.

En casa, el cachorro lo intentó con la madre. Le dio las explicaciones: fecha, día y disfraz de africano. La madre lo miró con las manos en el cuadril, resoplando. Se dio cuenta de que aquello tendría que resolverlo solito. La semana fue pasando. La cartulina y los recortes sobre África no fueron un problema. Tijeras, pegamento y palante, pero las conversaciones que escuchaba entre madres y padres de sus compañeros mientras esperaba a que lo recogiesen lo ponían nervioso. Pintura negra, huesos de goma eva, pelucas rizadas, ¡incluso lanzas! Aquello iba a ser demasiado para él. Se acercaba el día y el disfraz de africano se le resistía. Lo volvió a intentar con sus padres, que volvieron a resoplar. Lo iban dejar para la última noche, como siempre. Verás, verás. Llegó la víspera y mientras iba de camino a casa tomó la decisión. El disfraz lo haría él. Pasó la tarde con los deberes y jugando al minecraft, tumbado en el sofá. Relax. "¿Tú no tenías que ir mañana disfrazado de africano?". Le interrumpió su madre arrebatándole la tablet. Él la miró manteniendo las manos suspendidas en el aire como si aún sujetase algo. "Ya lo tengo hecho, madre". "¡¿Qué?!", Dijo sorprendida. Le pidió que lo esperase en el salón y se fue a su habitación a disfrazarse. Cinco minutos después volvió y su madre comenzó a reírse. "Vale, me gusta tu disfraz de africano", le dijo mientras lo veía regresar por el pasillo con su camiseta verde y dorada cuatro tallas más grande, y las calzonas blancas por debajo de las rodillas, hecho todo un campeón del mundo.