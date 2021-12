Y lo dijo así, sin inmutarse...

Algo estaremos haciendo mal. O bien, según se mire. Hace unos días, el mayor de los pequeñajos de mi casa me soltó de repente, como el que no quiere la cosa: "Papá, el año que viene puede ser el más importante de mi vida"; "¿Y eso?", le pregunté con los ojos como platos; "Es que puede ser el año en el que viva, por primera vez, un ascenso del Recre". Les confieso que me dejó KO por lo inesperado del momento -estábamos a otros menesteres nada relacionados con el fútbol- y por su rotunda afirmación.

Él todavía no lo sabe pero, si Dios quiere, tendrá muchos años e infinitas cosas más importantes para disfrutar que cualquier ascenso de su equipo (que aún, por cierto, se ve lejos en el horizonte). Así se lo hice saber pero entiendo que, por todo lo que ha vivido en primera persona y por lo que contempla a su alrededor cada día, esa ilusión la tenga en tal estima. Ha echado los dientes recorriendo, por toda la geografía, estadios grandes, medianos, pequeños y extremadamente pequeños siguiendo al Decano estando éste primero o último, ya sea acompañado por centenares de personas o por su familia y cuatro más. Ha visto cómo temblábamos cuando, siendo un mero renacuajo, se le explicaba que un "hombre muy malo" quería matar al Recre pero que, gracias a los miles de onubenses que llenaban las calles y el Colombino, "eso no lo iba a conseguir jamás" aunque nos costara mucho dinero y mucho esfuerzo porque al más antiguo, "al Abuelo, no se le podía dejar morir nunca". Junto a su hermano no para de pedir que se le cuente cómo es eso de ir a la fuente cuanto se canta el alirón o cómo vivimos aquel 0-1 en el Calderón, el 0-3 del Bernabéu, los goles de Soriano o el pase a Primera en Soria. Y no les digo nada sobre todo aquello que tiene ver con la inolvidable final de Copa.

Como ya, pasados los años, sabe perfectamente de qué va esto; como ya es plenamente consciente de que ser del primero y defender al pionero de propios y de extraños va de mucho más que vibrar con los simples resultados de un equipo de fútbol cualquiera, quizás lo menos indicado sea ponerle freno a su gran ilusión aunque nazca producto de una pequeña/gran inocencia. Que vibre con su Recre como quiera y cuanto quiera. No sé si lo estamos haciendo bien, pero es lo que estamos haciendo…