Sean despiadados con ellos

Fue un partido desastroso. El balón no se movió con fluidez en ningún momento. Los desajustes en defensa y el exceso de confianza del equipo no fueron más que la guinda a un planteamiento erróneo. La derrota se construyó desde la inoperancia en todas las fases del juego de un equipo sin espíritu. El golpe de timón que debe darse después de esta dolorosa derrota no pude demorarse más.

Un partido de rugby, o de fútbol femenino, o de rugby femenino. Estas palabras podrían ser el fiel reflejo de lo que ha ocurrido en cualquier partido disputado por un equipo de primer nivel en esas disciplinas en nuestro país. Se juegan partidos así todas las semanas, pero en realidad no se escriben crónicas así. Más bien se leen frases como "plantaron cara y estuvieron a un nivel alto"; o "nuestras chicas siguen creciendo a pesar de la derrota"; o "nunca bajaron los brazos"; o "las sensaciones fueron buenas".

Esta condescendencia, este trato azucarado y entre algodones a los deportes minoritarios, a mi entender, les hace mucho daño. El periodista especializado en rugby en Inglaterra, Escocia o Irlanda a todos los niveles es tan despiadado como el que aquí escribe sobre fútbol masculino. ¿Saben por qué? Porque allí ese deporte importa. Creo que va siendo hora de que a la selección española femenina de fútbol se le dé un trato periodístico igual que el que se le da a la masculina, porque eso significará que interesa de verdad. Los jugadores de rugby de nuestras ciudades no se sentirán plenos hasta que no desayunen delante de una crónica crítica con su juego; hasta que no pasen por el trago de tener que mantener la calma ante el periodismo deportivo; hasta que no vivan la realidad de un deporte que realmente importa.

Señores periodistas. Dejen de ser condescendientes con nuestras jugadoras internacionales de fútbol; hagan crónicas de verdad de los partidos de rugby senior de cualquier categoría; hagan que sientan toda la carga que debe llevar el periodismo en las venas. Si solo piensan reservar un sitio para la nota de prensa del club o la federación de turno, o van a hacer literatura infantil, absténganse.