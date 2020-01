El deseo de 2020 con borrón y cuenta nueva

El fútbol transmite sensaciones y la imagen que deja en el Recreativo durante la primera vuelta es que ha estado sobrecogido por los sustos, sin estar preparado para superar tantos reveses superiores a dos meses sin ganar. Y esto conlleva la incapacidad de no disponer de un bloque organizado para proclamar sus aspiraciones y mostrar su perfil de coherencia. Tratar que la distancia actual no sea insalvable es el reto que se propone el vestuario, además de percibir las opciones de la confianza indispensable para no desconectarse del plan de trabajo ambicioso desde la perspectiva de los cálculos. El Decano no suma ni la mitad de los puntos en juego (23 de los 54) lo que significa un fracaso en palpar su objetivo de origen.

La cuesta de enero marcará la señal del tiempo que vendrá, que todavía no lo es, pero que sentará la base de una temporada de pasar de un modo de ser o de estar a otro distinta. Los dos derbis seguidos exigentes en el Nuevo Colombino ante Córdoba y San Fernando, hoy aspirantes más fiables por sus números, deben catalogarse como razones decisivas que tendrán consecuencias influyentes para alcanzar el objetivo, que es tangible: play off de ascenso. O bien, echar por tierra ya la temporada en este apartado y cubrir el expediente sin preocupaciones encajando un cambio repentino de tono y expresión.

El Córdoba es un equipo hermano de la región que se presenta en el umbral del play off, pero en el campo no hay amistad tras reaccionar a sus adversidades internas y económicas. El Recreativo se ha rendido por arriba y también por abajo: Cartagena, Badajoz, Marbella, Yeclano y San Fernando, además del colista filial de Granada y Villarrobledo en descenso acumulan las siete derrotas, una más que durante toda la temporada regular con Salmerón. Por eso, Monteagudo y su plantilla tienen que exprimir cada partido de la segunda vuelta al límite de su rentabilidad.