No hay derecho, esto es de traca

Se acabó todo, llegó el final. Como cada año a estas alturas del día estaremos lamentando por qué hemos escogido este jurado. Todos los años es lo mismo, todos los años la misma cantinela, yo creo que ya está bien, debemos de replantearnos las puntuaciones de este concurso. Debemos exigir a la Fopac que los grupos de Huelva, así como suena, canten al menos dos veces, es lo lógico, y además es lo natural.

No sé si los organizadores de todo este tinglado se habrán dado cuenta, pero los grupos de Huelva se mueren y, más que se mueren, es que los están matando poco a poco, nosotros nos podemos organizar un concurso para agrupaciones de fuera, nosotros tenemos que mirar dentro y tenemos que hacerlo así.

Es muy fuerte que los tres ganadores de este certamen sean grupos de fuera, creo que basta ya el tema de que no se mire el carnet de identidad de cada uno, cada agrupación lucha por lo suyo pero sí, la verdad duele, cada agrupación que lucha por los suyos se lo merece y creo que en este concurso las agrupaciones de Huelva se merecen mucho de lo que la Fopac les está dando y el porqué es sencillo, porque trabajan muchísimo por mantener todo este tinglado, muchísimo, y cuando digo muchísimo sé a lo que me refiero.

A ellos les da igual que venga una agrupación de Cádiz, de Córdoba, de Sevilla, o de Málaga, ellos van a muerte con el Carnaval Colombino y después son pagados con una falsa moneda. No digo que entren las que no estén bien, pero a igualdad de condiciones tenemos que mirar para dentro, lo llevo diciendo desde hace muchos años, los grupos de Huelva tienen calidad suficiente para estar como mínimo en semifinales y es por eso que propongo una idea, cada grupo de Huelva que ensaya aquí, que sea de aquí, debe de cantar dos veces en el escenario del Gran Teatro.

Voy a poner un ejemplo claro: la murga que ha ganado ha cantado un pasodoble que no representa para nada el tipo que llevan, es totalmente lo contrario a lo que están representando, yo no sé cuántos puntos se le habrán dado por este pasodoble pero con el tipo que llevaban creo que la puntuación tenía que ser cero, si eso mismo lo hace cualquier grupo de Huelva la puntuación hubiera sido cero y ahí es donde voy, no se trata igual al grupo que viene de fuera que al grupo de la capital, es así de claro y a los movimientos me remito.

Señores, seriedad, que los grupos de Huelva se nos mueren y después diremos: Ojú, se nos han muerto démosle a la gente de Huelva lo que merece la gente de Huelva, es muy sencillo y muy simple, pero tienen que hacerlo ustedes.

Por otra parte, feliz Carnaval a todos y disfrutad si podéis hacerlo.