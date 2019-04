El curso y los deberes

Antes de entrar en el balance de lo que está suponiendo la División de Honor Andaluza para los equipos de Huelva, permítanme una rectificación. En la anterior alusión a la Olímpica Valverdeña y aquel famoso comunicado de la plantilla respondiendo al anterior entrenador, decíamos que el conjunto andevaleño no había jugado nunca en Tercera. Pues bien, sí lo hizo, unas cuantas temporadas, hace ya mucho tiempo. Así que a cada uno lo suyo y vayan mis disculpas a los aficionados de Valverde y a la historia del club.

Aclarado el asunto, y a falta de cinco jornadas para el final, nada ha cambiado. Bueno sí. Que los que están abajo, Pinzón, Olímpica e Isla Cristina, cada vez están más abajo. Que el Atlético Onubense se ha descolgado de la cabeza aunque está a tiempo de reengancharse y que el Cartaya, a pesar de las hazañas fuera de casa, sigue en el limbo, en tierra de nadie. La Palma, cuyo objetivo es la permanencia, casi la tiene asegurada.

Como ven, tan sólo el equipo palmerino cumple objetivos. El resto, los cinco, de momento no cumplen expectativas. Y si a ello sumamos el San Roque de Lepe en Tercera, entonces nos afligimos del todo. El equipo lepero no las tiene todas consigo para salvarse.

Es la vida del fútbol de Huelva, entre la pena y la nostalgia. Y eso que este año, la División de Honor no tiene nada que ver con anteriores temporadas. Más suave y sin capos, ni por esas Huelva es capaz de arrimar al calor de la tabla a un par de equipos. Reiteración en que algo estamos haciendo mal para tener tan malos resultados. Y reiteración en la unificación de criterios para que este fútbol nuestro sea capaz de traspasar fronteras. Porque está muy bien lo que está pasando en 1ª Andaluza, con el avistamiento de una fase de ascenso que se dibuja apasionante. Pero en cuanto salimos fuera nos la pegamos de bruces. Y echando un vistazo a las plantillas, adivinamos la veteranía que ya acumulan algunos de los jugadores más destacados. Y girando la cabeza al otro lado, no se ven los relevos en la importancia. Pondremos nota a final de curso. Pero de momento, a falta del último trimestre, como en el colegio, las notas no llaman la atención.