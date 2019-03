Sí, pero no de cualquier manera

El papel de la mujer dentro de las cofradías ha estado siempre presente, aunque su visibilidad era escasa o nula. Que la mujer va ocupando su sitio dentro del mundo cofrade es un hecho, que estemos en igualdad de condiciones es otro cantar, ya que eso por diversos motivos se hace difícil. Va siendo habitual el vernos ocupar todos los puestos dentro del día a día de una hermandad y por supuesto en la salida procesional. Ya vamos normalizando ver a mujeres en juntas de oficiales, y además con cargos de relevancia, aun pareciendo que hay sectores reservados a hombres como podría ser priostía. En la calle ya casi no nos sorprende ver a mujeres capataces o costaleras, aunque este mundo sigue siendo prioritariamente masculino, es más, sigue siendo noticia de primer plano cuando una mujer se pone al frente de un paso o la cuadrilla es de mujeres. Nuestro paso es lento pero seguro, aunque lleno de trabas, a veces impuestas por nosotras mismas, ya que tenemos un sentido extremo de la responsabilidad (pero eso sería otro tema de reflexión).

Mi reflexión de hoy se encamina a un tema que de unos años a esta parte genera controversia tanto dentro del propio seno de las hermandades como en la calle. Al llegar a estas fechas, tanto en los cultos y en los cortejos procesionales se pone encima de la mesa la incorporación de la mujer a los cuerpos de acólitos.

Para comenzar, esta polémica que año tras año vemos, no beneficia a nadie. Es cierto que este era un papel exclusivo del hombre, pero al igual que otros muchos donde la mujer ha ido demostrando que puede afrontarlo. Esta negativa a veces viene del espíritu conservador de la iglesia, que en ocasiones desoyendo la realidad hacen oídos sordos y no ve los cambios que vivimos. No cabe la crítica de si la mujer puede o no con el peso del cirial, pues seguro que hay muchachos que no pueden llevarlo; dalmática sí o dalmática no; o si la mujer pega o no pega estéticamente como pertiguero. Y es ahí donde me paro. En la estética mal entendida. Yo apuesto por la incorporación de la mujer en el cuerpo de acólitos, pero no como mero objeto decorativo. Asistimos a procesiones con niñas, mujeres que no realizan la función propia del acolitaje o monaguillos, simplemente van en la comitiva porque quedan monas. Nos hacemos flaco favor si es así. Nosotras somos capaces de lo que queramos hacer y donde queramos llegar, pero no así.

Apuesto por que hombres y mujeres se formen en todos los ámbitos, incluido este, donde se realicen las funciones con el pleno conocimiento de lo que van haciendo. Aplaudo esos cursos que organizan algunas hermandades para que independientemente del género aprendan qué hacen y por qué, la importancia de su cometido y no solo salir a la calle. Desde Palacio se hacen cursos para diferentes sectores, desde para formar parte de juntas de gobierno, hasta realizar las funciones propias de las diferentes vocalías como culto, juventud, caridad…, pues demos también importancia a este grupo que en algunas hermandades ya es muy numeroso. Espero, deseo y confío que esta realidad que ocurre todos los años deje paso a que todos somos iguales y además bien formados y formadas.

Independientemente de hombre o mujer hay que valorar que esta función se desempeñe correcta y dignamente, y como mujeres tendremos nuestro sitio por derecho.