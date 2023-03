Tiempo y oportunidad para evitar la gran decepción tras acumular varias situaciones límites psicológicas pese a disfrutar de ventajas claras con sus perseguidores en la defensa del segundo puesto. El primer revés no parecía tan decisivo por lo mucho que restaba de temporada a expensas de un bajón del líder y que se convirtió en un golpe ejecutor contundente tras perder tan pronto durante la primera vuelta el rastro del Antequera y las opciones de posibilidades del puesto directo de ascenso. Y el Recreativo no supo controlar el dominio de sí mismo al no hallar camino ni salida para armarse como bloque compacto cuando hubo momentos de creer en lo posible.

Cada parte buscaba una explicación en el club para justificarse en una fase de la liga aparentemente extraña bajo el estribillo machacón "lo importante son los últimos 10 partidos". ¡Y tanto que ahora es decisivo ! El destino le conduce a fortificar los puestos de play-off después de permanecer casi cinco meses siendo segundo y debe manejar o disponer de alternativas superando mayor presión al moverse de manera inestable.

Abel Gómez cumplirá su sanción en Cartagena, a veces el mal puede ser constructivo desde la perspectiva de observar a su equipo lejos del banquillo para ajustar el análisis dimensional en la estimación de la medida que afecta al desarrollo del juego. El gol es la vía para la estabilidad de un ataque, que no funciona en relación al potencial invertido y ser el protagonista en la "otra" liga que ha dejado libre el Antequera, así rentabilizar la firmeza del segundo mejor sistema defensivo y que más puntos suma fuera como baluartes. El filial del Cartagena recupera sensaciones con dos victorias seguidas y al estar en zona media protegerá su estatus. Hay que ir convencido de que no se puede fallar porque ganar vale doble por ser finales. Dejar de ser un equipo plano y sin profundidad hasta ser más agresivo y físico. Ilusión y motivación.