De la contienda

Uno siempre huyó de la gente que rezuma odio por los poros y que no cesa de cavar trincheras sea el campo se sea. Lo de "si no piensas como yo eres un ignorante despreciable" es cansino, está pasado de moda y, personalmente, creo que esconde complejos y actitudes feas, feas, feas. Con temas políticos, por ejemplo, se nota demasiado: o se opina como tal o como Pascual o se es un 'X', no para de escucharse, como saben, tristemente a muchos niveles; un argumento más simple que una canción de los Cantajuegos.

En el deporte las redes sociales también han radicalizado todo. O casi todo, porque hay ante quien vale la pena quitarse el sombrero aunque piense cosas diametralmente opuestas al expresar sus opiniones coherentes con estilo y con respeto. La guerra civil de ahora entre el recreativismo -siempre tiene que haber una; qué bien marcado tienen algunos eso de divide y vencerás- pivota sobre si se defiende o no la continuidad de Gallego, que no ha gozado precisamente un curso fácil ahí dentro -con errores propios y ajenos, seguro-, pero que fuera tiene bastante más predilección de la que aquellos que le dan puñales por la espalda (y por los flancos) desean. La fuente lo corroboró.

A mí no me va la vida en si Gallego continúa o no en el Decano como creo que tampoco le va a mucha gente, aunque el hecho de que haya cumplido con creces el objetivo para el que vino a este deprimido solar (eso era el Recre en verano) es un puntazo. Sí hay a quien le va la vida en que no siga; allá cada cual y sus intereses. Si sigue, perfecto, pero que siga ganando con quien estime oportuno a su alrededor. Si le echan, eternamente agradecido por el paso que dio y que traigan a otro que haga lo mismo, que la gran infamia tuvo dos episodios y aún queda camino por recorrer. Sí que choca, como apuntaba recientemente un lector en Hueva24, que con entrenadores que ganan bastante o consiguen objetivos siempre hay jaleos pero con los dóciles o fracasados todo suele ser jauja. A ver si el problema va a ser otro y de fondo. Parece que hay quien prefiere cambiar la letra del mítico cántico por "No quiero verte reír… si esa alegría no llega con los que a mí me tocan las palmas". Ay. Van a estar entretenidas estas semanas; que tengan tino los que mandan.