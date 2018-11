Hay compromiso futbolístico

El Recreativo de Huelva sigue viviendo momentos de zozobra institucional, donde las reclamaciones de hoy se entremezclan con la necesidad de proponer un plan de futuro para la institución. Todos los aficionados están de acuerdo con que no es posible seguir así, capeando el temporal como va viniendo, cometiendo los mismos errores cada año y temiendo que la Liga nos acabe bajando los humos deportivos.

Poner al día a los jugadores en sus cobros, además del personal del propio club, es una medida que no debe tardar. Sólo desde esa premisa es posible comenzar a plantear otros planes que mejoren el día a día del Recre.

Todos somos conscientes de que el Recre pelea cada fin de semana en desventaja por las condiciones en las que entrena y las continuas distracciones extradeportivas. No es la circunstancia ideal para lograr un milagro a final de temporada, llamado ascenso.

Y aun así, el Recre sigue siendo competitivo. Como aficionado, más allá del enfado por ver la inoperancia y falta de reacción del equipo en muchos partidos, tengo que sopesar cuál es el estado del club y valorar el rendimiento de cada uno de los futbolistas de la plantilla y su equipo técnico.

La memoria es frágil, pero hay que recordar que en situaciones similares, en años anteriores, el Decano ya estaba pasando apuros en el aspecto deportivo y clasificatorio. No es resultadismo. Es compromiso, más allá del acierto. Creo que esa convicción es lo mejor de la plantilla actual. Veo unión y me la creo. Veo ganas, a pesar de todo, y me da buen pálpito.

Espero que los recreativistas, más allá de desear con toda su alma que el Recre vaya a mejor, empujen a sus hombres sobre el verde del Colombino. Carencias hay dentro y fuera del terreno de juego. Pero hay cuestiones positivas que, cuando las cosas no van tan bien, hay que valorarlas.