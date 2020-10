Una competición no deseada para el retorno del Recreativo

La primera cita oficial del Decano en Torredonjimeno, 216 días después tras suspenderse la Liga por la pandemia (8 de marzo, jornada 28) siendo su último partido ante el Marbella (0-0). Una cita no prevista y un sorbito de copa no deseado, pero si vale para establecer la comunicación con el sabor de brindar victoria. Por tal motivo es necesario la capacidad psicológica del momento, al margen de lo poco atractivo de esta competición. Y es que todas las expectativas miran a Sanlúcar de Barrameda, de ahí que parecía no entrar antes en el calendario la Copa Federación, un apéndice incómodo que juzga su valor deportivo y también evitar las posibles distracciones en relación al objetivo liguero.

La Copa Federación no la quería ni ver el Recreativo, según los informes internos. Claudio Barragán tenía previsto un final de pretemporada más consensuado a su guía de trabajo. Esta competición prueba la variedad en el juego que busca el técnico al permitirle utilizar las opciones de jugadores que necesitan afinar sus puestas a punto táctica y de estrategia en el acoplamiento a la identidad requerida del bloque para la intensidad competitiva en la apertura frente al Sanluqueño.

El rival es un desconocido UD Ciudad de Torredonjimeno, que busca su asentamiento en Tercera División tras cuatro campañas en la misma ocupando la desaparición por motivos económicos en 2009 de su antecesor CF Torredonjimeno con 84 años de existencia. La presencia del Decano es un lujo en la localidad olivarera y recibirá honores como el club más histórico. Competir siempre es bueno y la mentalidad es diferente entre un amistoso a la disputa de algo en juego, en este caso una serie de eliminatorias para alcanzar el premio de una de las cuatro plazas de la próxima edición de la Copa del Rey. Vaya por delante el sello de que "somos el Recre" y hay que dar la cara sin menospreciar al rival.