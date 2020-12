El colista Marino, vitamina para el examen de esperanza

El Recreativo no pasa de proyecto a realidad. Y esta Segunda B es la más complicada, extraña y absurda desde su fundación en 1977, que no admite demoras, ni excesivos momentos de dudas. Y como otra prueba en los reajustes propiciados por la RFEF es la presencia del Marino, que obtuvo su tercer ascenso a la categoría, junto a Linares, Alcoyano y Lealtad, por la decisión federativa de que no había fechas disponibles para disputar las dos plazas en litigio. Y tras este formato de conveniencia, correlación y conformidad de provecho todo transcurre tan rápido que sólo quedan tres jornadas para terminar la primera vuelta,

Lo peor que le puede ocurrir al Recreativo es que cunda el nerviosismo por los altibajos y la falta de concreción sobre el terreno. Por ello debería prevalecer la autocrítica seria desde el interior de vestuarios. Claudio Barragán, con decisiones cuestionables y estado excitado, no acierta en el modo de accionar las piezas para poner en acción el mecanismo de los movimientos de un bloque básico. Y pese a estar por segunda vez en zona de play off de descenso deja a tres puntos el playoff de ascenso con la opción en San Fernando (miércoles) como crédito de prosperar y despide el año 2020 en Huelva recibiendo al colista Marino, el equipo más goleado y más inferior en rendimiento de todo el grupo IV (un punto de 18), pero tal como llega el Decano no se puede fiar del último que se debate en medir su reacción.

El mes de diciembre es una prueba de fuego con tres partidos en nueve días -Marino, el aplazado en la isla de León y frente a la revelación Tamaraceite- para poner algo de luz y resarcirse de los golpes encajados. El Recreativo acusa la falta de seguridad y confianza que le ofrezca la estabilidad para creer y crecer, esa esperanza firme que se tiene en sí mismo. Claudio Barragán tendrá sus ideas y sus conclusiones, pero lo que es visible no se puede negar.