Un cóctel de incertidumbre en otro inicio de cuenta atrás

El uno por el otro la casa sin barrer" es una expresión muy ajustada al presente delirante del Decano. Eurosamop es el que gestiona y se lleva el 15% de todos los ingresos. El Ayuntamiento, como dueño, es el que cubre el envío de la jugada de un inquilino con poder de control durante 10 años. El consejo es el escaparate del club, un vínculo dispuesto en el organigrama, donde su presidente, Manolo Zambrano, es la firma legal exigible por obligación en la documentación expuesta a todas las reclamaciones. Así, en esta familia atípica basada en un modelo sembrado de minas, que cada parte tiene que mantener sus criterios, ¿qué imposición o exigencia moral debe regir cuando se incumplen las promesas de cualquier noche de sueño veraniego?

El Decano siempre pendiente de no cumplirse el dicho "entre todos lo matamos y él solo se murió". El Ayuntamiento ratifica la alternancia de cosas diversas o contrarias para contemporizar, entre presión sin liquidez y sin argumentos convincentes para sofocar a la oposición. Una situación comprometida que concentran varias opciones de actuación y no se sabe cuál de ellas escoger cuando en un cajón hay telarañas y en otro aparece un pasivo oculto o la exigencia de embargo. Un cóctel de incertidumbre frente a una calma chicha.

Salmerón y su gente trabajan sin protección con múltiples quejas desde el engaño económico, pasando por los campos inapropiados hasta el incumplimiento de previsión de riesgos laborales, además sin entender el comunicado exculpatorio del consejo. Petición de soluciones ya. Y cada jornada hay que satisfacer las necesidades del club. Ahora, en Marbella espera un rival irregular, más firme en su terreno (10 de los 11 puntos sumados) que lleva cinco partidos sin ganar con tres derrotas seguidas. La justicia del fútbol se paga con triunfos, si no se da la talla se especula por no cobrar. El paso del tiempo no cambia nada.