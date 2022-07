El cine de La 1

La 1 dedicará a cine de Hollywood (o, tal vez peor, títulos españoles pretendidamente comerciales) la noche del miércoles. Y la del viernes. También la del sábado y la del domingo. A las cuatro y media de la tarde, además, se ha recurrido a cine clásico, e incluso a cine rancio, como predomina en La 2 al mediodía. Toman prestada una seña de identidad de cadena modesta como Trece desde sus inicio. Hablamos de cine de aluvión, ubicado sin criterio concreto y con la única intención de cubrir horas al menor coste. No, no, más bien cubrir horas al menor esfuerzo. Es otra alarma de la crisis de audiencia, y por tanto de programación, de La 1. Una muestra de este recorrido por la indiferencia y la impersonalidad que es la parrilla de La 1. Es incluso una asunción de la impotencia de la que José Pablo López, el nuevo responsable de contenidos, debe dar respuesta en septiembre. Y la respuesta tiene que ser rápida y visible.

No se puede seguir así. No se entiende que Enred@d@s sea el access prime time de una cadena pública nacional y que los fines de semana se dediquen a esos telefilmes alemanes o austríacos que son spots lánguidos y líquidos de hora y media.

La contención presupuestaria no justifica esta programación veraniega de la nada y esta aceptación de la renuncia que ofrece La 1, destinada ya a bajar del 8% en este verano. Dirán que el dinero que falta en programas se va a destinar al Mundial de fútbol, un castillo de fuegos artificiales prescindible para la cadena pública. Es lastimoso que se destine tanto dinero a un contenido fugaz que sólo maquilla cuotas.

No hay intención ni riesgo en crear contenidos que despierten fidelidad e interés en una audiencia que no sintoniza La 1 ya no tanto por simpatías políticas sino por puro escepticismo. Al almeriense Pérez Tornero se le supondría cierta implicación con su tierra natal pero es tal la ausencia de Andalucía en TVE que la pública despierta una desazón melancólica. Para tener una pública llena de películas el contribuyente ya se busca la vida con las plataformas.