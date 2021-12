Un cierre de 2021 cohabitando con la fe del recreativismo

La despedida del año 2021 será recordado porque el Decano cohabitó con la hecatombe elevada al infinito, sacando los colores y la vergüenza a todos los que manipularon, entorpecieron, tergiversaron y tomaron responsabilidades acumulando unos sucesos infelices y lamentables hasta dirimir en el mayor desastre deportivo en los 132 años del primer icono del fútbol patrio, pero que este Real Club Recreativo de Huelva ha sido, lo es en el presente y sin duda lo será en el futuro defendido por otras generaciones como ejemplo de supervivencia en plena ruina y decadencia.

Y no es un milagro, ahí está la hemeroteca de los previsibles certificados de defunciones de varias etapas que parecían imposibles de salvar. Sólo significa que existe un recreativismo fiel, muy vivo y ferviente, que arrastra a gente joven en las fases cruciales confiando en los hechos ilustrados de los mayores o veteranos que visualizan los peligros que enlazan la UCI y el cementerio, que están dispuestos a pensar, a valorar y por encima de los detrimentos patrimoniales a trabajar en y por el Decano mediante gestos solidarios y de vivencias sostenibles.

La protección económica del Ayuntamiento es vital. No siendo normal, ahora es imprescindible. El Decano no depende de sí mismo, ni tiene cartel fiable de venta en las catacumbas del fútbol. Y tampoco se le puede dejar morir. Esto es así, le moleste o le duela a los que no le importan nada su existencia. Y por todo lo que representa desde julio de 2016 está inscrito en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural con la tipología de Interés Etnológico, incluido el Real Club Recreativo de Tenis al ser dos entidades creadas de forma unitaria como los primeros clubes legalmente constituidos en España. Y esto es una alegato de bien probado a base de razones y conclusiones que sirven de fundamentos al derecho de un Decanato que exhibe sus principios.