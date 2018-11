En la casa de Juan Ramón

Esta tarde vuelvo a Moguer a presentar mi último libro, Rocío, Reina de la Paz. La historia de la Coronación Canónica de la Blanca Paloma, 1918-1919. Regresar a la antigua Monsurium es para mí volver siempre a Juan Ramón y a Platero y a la Lírica con mayúsculas, y a sus vínculos de paisanaje con mi pueblo, Almonte.

Aún permanece viva en memoria mi primera cita moguereña, allá por el año 2008, cuando arrancaban mis primeras investigaciones rocieras y presenté en la ciudad que tiene la luz con el tiempo dentro, mi ópera prima, Rocío, la explosión de la gran devoción del Sur en el siglo XX (Almuzara, 2007), en la que me honró con su distinguida presencia la otra gran referencia literaria contemporánea del lugar, ya muy mayor, el poeta y ensayista Francisco Garfias, de feliz memoria, al que le corría el poeta por las venas. Una obra en la que ya había una referencia al poeta universal y su relación con la devoción rociera, al coincidir su muerte con la vuelta de las carretas a Moguer en 1958. Y una relación, cuyo valor pude subrayar para El Rocío con rotundidad en Rocío, sal y sol de Andalucía (Hergué, 2010).

Es, sobre todo, revivir en mi imaginación las muchas horas dedicadas de estudio y de investigación en el archivo histórico municipal, localizado en el archivo provincial, y en el archivo del Centro de Estudios Juanramonianos, o en el archivo civil, para poder contextualizar históricamente ese capítulo imperecedero que el poeta dedicó al Rocío, en su imponderable elegía andaluza, Platero y yo (1914), que tanto ha contribuido a su difusión nacional e internacional, durante más de setenta años, hasta que la era digital se democratizó de forma universal. A ese Rocío intemporal, que el poeta nos describe como homenaje a la tradición rociera de su pueblo en los seis deliciosos párrafos de El Rocío, que él vivió de primera mano junto a sus protagonistas, siendo la única romería que entonces vivía su pueblo.

Vengo a subrayarlo, porque el nuevo título que damos a la luz, ha venido a reforzar nuestra hipótesis ya sostenida en aquel libro dedicado en su integridad al tema, El Rocío en Platero y yo (Facediciones, 2014), en el sentido de que el poeta estuvo muy cerca de los protagonistas de la devoción rociera en Moguer, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pertenecientes a su elite socioeconómica. Me refiero a la familia de Blanca Hernández-Pinzón Flores, su gran amor de juventud y hermana de su cuñado, José. No en vano, su primo Manuel Flores Iñíguez fue el hermano mayor de la corporación moguereña el año de la Coronación de la Virgen del Rocío en 1919, formando parte de la comisión ad hoc, creada en Moguer, en agosto de 1918 para allegar fondos para sufragar todos sus gastos, siendo uno de los mayores contribuyentes a título particular con un donativo de 500 pesetas. La comisión en la que también formaron parte, además de él, su hermana, Coral Flores Iñíguez, que fue también pareja circunstancial del poeta, su esposo Manuel Cabrera y Augusto de Burgos Hernández-Pinzón, sobrino de Blanca, y postulante muchos años, de una sobrina carnal de Juan Ramón. El poeta que ya había escrito su gran elegía universal y había contraído matrimonio con Zenobia Camprubí en 1916 y que se encontraba, por tanto, lejos del ambiente que produjo la Coronación de la Virgen del Rocío.

Por eso, volver a Moguer, y más aún, a su casa natal, es y será siempre para mí retroceder a un tiempo de afanes dedicados a profundizar y abundar en el contexto natal, afectivo, cultural, religioso y social del poeta; el que nos describe en Platero y yo. A un hecho tangencial o anecdótico de su vida, pero de un gran significado para la historia de la difusión nacional e internacional de la devoción rociera.