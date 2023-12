Echando la vista atrás, como corresponde cada final de año, estoy seguro de que son esas canas que se van sumando poco a poco, junto a las situaciones tan extremas de esta última década protagonizadas por el Decano, las responsables de que todo se viva cada vez con más pasión. A estas alturas nos implicamos tanto por nosotros mismos, por nuestros pequeños y por nuestros mayores que todo se siente el triple. Por eso lo de aquel domingo, 11 de junio, fue increíble. De lo más grande que uno vivió en más de cuarenta años.

Jamás vi tal masa en la marcha previa a un partido; ni siquiera en ascensos a la élite u otras citas claves (la final de Copa es caso aparte). Nunca percibí tal nivel de animación un día entero en la ciudad ni en el Colombino… y estando en cuarta categoría, oiga. Lo del mosaico con ‘Tu leyenda’ coreado por casi 22.000 personas ilustrará, para siempre, un recuerdo imborrable que sigue muy presente. Ahí quebré yo -y me consta que otros muchos- después de un mes de nervios in-so-por-ta-ble. Pero ahí sí, ahí ya soltamos todo.

El llanto de cierto niño al marcar el Cacereño me hizo tratar de explicarle, en mi afán por consolarle, que el Decano estaba muy por encima de categorías, victorias o ascensos; que no pasaba nada si no subíamos (¡¡claro que pasaba!!). Le dije que mirara lo bonito que estaba el estadio, que se acordara de aquello de ‘¡Comas, vete ya!’ que tanta gracia le hacía cuando aún era un mico, que recordara el viaje a Miranda, a ‘su amigo’ Núñez, las manifestaciones, los golazos de Lazo, los recibimientos, Lucena, la Condomina, Pozoblanco, el Villamarín… Del diploma de Capitán del Decano, los videos del 0-3 que él tanto buscaba o las fotos de su familia festejando el ascenso en Soria; de Chendo y Gallego, de esa portada hecha estatua, de las mil historias que le contaba su abuelo o de aquella caída en Los Pajaritos, con el posterior recibimiento, que su pesadísimo padre le había relatado tantas y tantas veces...

Pero no hizo falta hablar más: llegó el milagro -Garci y Alfonso mediantes- en forma de gol de Dopi. Y se escapó un cómplice “¿Ves? ¡No quiero verte llorar!” con el pequeñajo. Y tras esa taquicárdica prórroga, la gloria: sí, la de ese pequeño y la de todos, porque cada paso adelante que da este equipo se merece el mayor festejo posible; y más tras todo lo sufrido.

Ahora que el 2023 termina con esa guinda de Luzardo y Alzugaray -cuánto significan para nosotros- y en puestos de playoff recuerdo que mi pedrada (una de tantas), días antes del duelo decisivo con los cacereños, era elegir qué camiseta albiazul sacaría del arcón para portarla el día siguiente de esa final en el caso de que no hubiéramos ascendido, en lo que hubiera significado, sin duda, uno de los mayores ‘palos’ de nuestras vidas recreativistas. Y estoy convencido de que usted, fiel seguidor, también hubiera lucido otra elástica albiazul ese 12 de junio llegado el caso como también la vistió, más veces que nunca, a lo largo del doloroso verano de 2021, durante el peor de los infiernos.

Pues eso, Decano, que te lo hemos cantado y que te lo cantaremos (el amigo Pepe lo hará ahora desde el cielo) sin cesar: que te queremos y que te venimos a ver… ascender; sí, cuando sea, desde donde sea y hacia donde sea, pero ponte a ello. Qué suerte tenemos de que nos hicieran del equipo más antiguo de España; ¿o no? Feliz Navidad y feliz año a todos.