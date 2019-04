El camino más difícil

En la tierra del flamenco, del fandango y del folclore; donde el pueblo canta y baila en torno a la Santísima Virgen en romerías universales; y donde el sol inunda los hogares de los andaluces de una alegría envidiada en el resto de España; aquí también hay cofradías de silencio.

¿Qué las diferencia del resto? En teoría, solo el acompañamiento musical de sus titulares. Nada más. Pero en la práctica, el hábito de procesionar sin música imprime carácter. Estas cofradías suelen tener una vocación más rigurosa, más profunda. En la calle, la ausencia de música condiciona al público (o debería hacerlo) y permite al nazareno una mayor reflexión y encuentro íntimo con el Señor. Pero todo esto es teoría, como hemos dicho: la realidad de nuestras cofradías es tan rica que las excepciones son numerosas.

En Huelva, tenemos varios ejemplos de gran mérito. Añado, sin querer establecer ningún canon con ello, a aquellas que utilizan la música de capilla también. Hermandades que, en la Andalucía que describo al principio de estas líneas, quieren ir contra corriente en el culto público; que se esmeran por ofrecer el contraste a la alegría con la que aquí nos preparamos para la Resurrección. Y esto le provoca no pocas dificultades.

Todos conocemos a personas que en Semana Santa están en la calle, llenando nuestras plazas, rodeando nuestros pasos. Sin embargo, esto no debería traducirse en que las hermandades viven época dorada alguna. En mi opinión, esta confusión es tremendamente peligrosa, porque podríamos discutir si, con menos público en las calles, las cofradías antes tenían más claro lo que eran. La eterna discusión entre la cantidad y la calidad. Entre estos vecinos, los hay que ni ven las cofradías de silencio. No les gustan. Pues muy bien, solo faltaría. Hay quien incluso se consuela con este dato, con el argumento de que "esto es solo para cofrades de verdad". Tampoco tengo nada que objetar.

Por el otro lado, quizá estas hermandades sufran algo más de daño, y me explico: cuando reciben el rechazo de aquellos que consideramos cofrades, de los que valoran de verdad este esfuerzo, es cuando realmente se acusa el golpe. Estoy hablando del que dice que le gusta mucho el Calvario, pero el Lunes Santo no se pierde las Penas de San Vicente. O del que defiende los misterios en silencio, claro que sí, pero el Miércoles Santo no conoce todavía la Santa Cruz porque es más del Cristo de Burgos que nadie. O esos del ¡viva el ruan!, pero el día que sale la única cuyos nazarenos visten esta túnica se van a ver el Valle.

Ojo, que no juzgo a nadie, por favor. Que cada uno haga lo que quiera, pero estarán de acuerdo conmigo en la contradicción que encierra esta actitud del sí pero aquí no. Tengamos en cuenta que estas hermandades, las de silencio de nuestra ciudad, son poco numerosas, y que algunas de ellas navegan como pueden ante esta indiferencia de la Huelva cofrade, que dice valorarlas mucho pero que poco las apoya. Todos queremos que existan, pero esperemos que con el tiempo no echemos en falta alguna de ellas. ¿Exagero?

Por todo lo expuesto quiero, en esta colaboración semanal, realizar mi humilde reconocimiento a las hermandades de silencio, para que a Huelva nunca le falte el Cristo de la Sangre dormido sobre su maravilloso altar de caoba, ni el Cristo de la Misericordia frente a las Hermanas de la Cruz con su presidencia arrodillada ante el Sagrario o la Virgen de la Soledad, elegancia y sobriedad en femenino singular, cerrando las procesiones de nuestra Semana Santa.