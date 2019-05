No sé quién lo soltó allí mismo, en El Palmar, justo tras señalar el árbitro el final del partido con la algarabía del tercer gol del Decano aún en lo más alto: "¡Esto es una locura. ¡Esto se nos está yendo de las manos!". Lo decía con una cara de felicidad y de incredulidad digna de quien ha jugado sólo una vez en su vida a la lotería y le ha tocado el primer premio de La Primitiva. La alegría albiazul es actualmente algo similar a eso, sí, pero con una diferencia: para terminar de compensar de verdad todo lo que el recreativista lleva encima cada seguidor albiazul debería ganar el bote del Euromillón una semana sí y otra también, y terminar la temporada coronada con el premio gordo aún pendiente, que todos sabemos cuál es.

Pero conviene no perder de vista dos cosas: la primera es que si a falta de dos jornadas para finalizar la liga el Recre está aún en un mano a mano durísimo por el primer puesto esta temporada, pase lo que pase de aquí en adelante, no puede ser recordada sino como buenísima. Uno tiene siempre la costumbre de llevar un retrovisor para recordar cómo estábamos hace tres años, hace dos, a estas mismas alturas del pasado curso o hace apenas cinco meses, así que el aplauso por lo logrado hasta hoy cobra aún mucho más valor. Y la segunda es que esto no deja de ser deporte y, por muy indestructible que parezca el cuadro de Salmerón (que lo parece, vaya si lo parece), algún día llegará un traspié, se perderá, sufriremos un resbalón inoportuno, un poste traicionero, un árbitro tristemente decisivo o un acierto espectacular del de enfrente, y contra eso poco se podrá hacer más que tratar de levantarse de nuevo.

Dicho de otra forma, suceda lo que suceda en el tramo que resta, esta temporada quedará guardada para siempre en el cajón de los grandes recuerdos. Se ha vuelto a superar una situación crítica que parecía irreversible, se ha logrado el récord de jornadas invicto en la historia del club, la afición ha desbordado el apoyo aquí y fuera hasta conseguir, en muchísimos casos, que el Decano jugara en casa pese a estar a cientos de kilómetros de Huelva, hemos visto remontadas, recibimientos de Primera, golazos y victorias impensables… Como para no haber disfrutado del camino. Eso sí, como se ascienda… ¡Ay, como se ascienda…!