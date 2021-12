Hablaremos aquí de las de San Juan y de otras varias. Uno es consciente de que tiene considerables pedradas en su testa -dicen que el primer paso es reconocerlo- y creo que también sería conveniente que otros cuantos, asimismo, asumieran las suyas. Por recientes podemos comenzar analizando algunas del pasado domingo: las del difícilmente calificable colegiado cordobés, por ejemplo, a quien los fallos lógicos se le entienden y perdonan, faltaría más, pero con quien no se puede ser tan condescendiente cuando le dio por juzgar a agresores y a agredidos con la misma sanción y eso pasó, al menos, en un par de ocasiones delante de muchos ojos; de los de éste que escribe, entre otros. Tampoco es normal que algunos de los que critican sin parar ciertos cánticos y actitudes se vistieran de 'malotes' en el último partido y repitieran en el Carlos Marchena algunas coplas de las que, se supone, reniegan. Es por lo de la coherencia y tal. Pues eso: ay, las cabezas.

Algo más que pedradas (reales) hubo en Córdoba en aquel episodio que, fuera un ojo por ojo o lo que tristemente fuera, resultó lamentable, no tenía ni medio sentido y, por el bien general, esperemos que no se vuelva a repetir nunca más. Justo este curso en el que, tras la humillación sufrida en el pasado más reciente, la afición onubense estaba en boca de muchos por su respuesta en el increíble número de abonos, por los masivos desplazamientos o por la calidad de su animación, la asociación de estos hechos con el Decano, justa o injustamente, torna un tiempo de ilusión en un capítulo gris. Todo lo que sea colorido, banderas, tifos, palmas, canciones y gritos de apoyo es un lujo. Lo que se salga de ahí no beneficia a nadie. A nadie. Está más que cristalino. Y las últimas cabezas a examinar, permítanme, son las de aquellos que decían que este equipo estaba ascendido en diciembre (prácticamente lo mismo aseguraban cuando empezaron las temporadas de Jose Domingues, Ceballos, Casquero, etc.). Resulta que va a terminar el último mes del año y aquí va a tener que seguir picando piedra hasta el 'apuntaor'. Ahora saltará la predicción a enero; luego, a febrero… y así hasta que 'acierten' (ojalá). Dicho todo esto, ya saben: tómense esta 'platea' con prudencia, que a estas alturas mi cerebro tampoco da para mucho más; yo lo reconozco…