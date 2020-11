Cuando cubro una sesión ordinaria en el Ayuntamiento de Huelva lo primero que hago es predecir a qué hora almorzaré. Casi nunca fallo. Lo que es seguro es que será un bocadillo traído de casa. Los 38 puntos que componían el orden del día de ayer se fueron hasta las casi ocho interminables horas. Y no es el más largo que uno recuerda. Hay que dar casi las gracias. Desde hace pocos meses se introdujo el elemento de la cuenta atrás para las intervenciones con el objetivo de acortar debates y que fluyera el pleno. Pero poco o nada ha cambiado. El pasarse de tiempo es un habitual en las distintas formaciones políticas -a excepción del concejal no adscrito Néstor Santos que colabora con la causa- por lo que la cuenta atrás no sirve para absolutamente nada. Lo gracioso es que hay mociones que anuncian que van a salir por unanimidad pero el debate se puede alargar más de media hora. Lo cuento por aquí porque dudo de que haya muchos vecinos onubenses que escojan la sesión plenaria en su televisión durante ocho horas seguidas. Yo ya me hago un lío. Por un lado parece que las formaciones políticas creen que sí, que los más de 140.000 onubenses están atentos en directo a sus intervenciones. Y por otro lado, creo que no, y por eso después hay una nueva ración de cortes de las intervenciones en las redes sociales. Por si acaso alguien se las ha perdido. Sin olvidar las ruedas de prensa durante la semana para anunciar las mociones, además de las declaraciones antes del pleno, sumado a las posteriores notas de prensa para autofelicitarse o criticar el no del Partido Socialista, que recuerden que, con mayoría absoluta, sabe antes del pleno qué va a salir aprobado y qué se va a echar por tierra. Hay que gestionar la duración de las sesiones de algún modo. Ni los políticos las aguantan. Tan solo hay que ver que muchas intervenciones se escuchan de pie o directamente no se escuchan. Por cierto, el bocata, al menos, era de jamón.