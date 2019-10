La bendita rutina

En Sanlúcar, de nuevo, el tono blanquiazul lo envolvió todo... menos el resultado, aunque se estuvo cerca. Y me alegra enormemente que, ya sea queriendo o sin querer, en cada declaración de un jugador albiazul, de un rival o del propio míster recreativista siempre estén presentes los halagos a la grada onubense, al apoyo incondicional que ésta muestra dentro y fuera de casa y a su fidelidad pese a las adversidades. El giro que le ha dado la afición recreativista a la historia -a su propia historia y a su propia imagen- estos últimos años es tan grande que está recogiendo, en forma de reconocimiento general, un premio más que merecido. El que aquí escribe no cesa de darle importancia a eso porque no puede olvidar que en la anterior etapa de Segunda B, hace más de veinte años, un apoyo tan masivo y tan regular en la tercera categoría del fútbol español era realmente impensable. Recuerdo con dureza esa estampa de los goles del viejo Colombino cerrados, a los tres mil de siempre o el sueño, entonces imposible, de llegar a los 5.000 abonados. Hoy el club dobla con creces esa cifra aun habiendo pasado el personal por el mortuorio para rescatar el cadáver del Recre hasta devolverlo a la vida. Sí, es verdad que cuando hubo que apretar los dientes por aquel entonces también se apretaron, pero hasta lo de Soria no se despertó del todo. Y bendito fue ese despertar.

Precisamente tras lo de Soria llegó Monteagudo al Decano para hacer, primero, una gran temporada con Jesús en el centro del campo que logró devolvernos al fútbol profesional y luego fue, normalmente, escudero de un Curro Romero como Pepelu para hacer otro campañón ya en Segunda. Recuerdo su estilo sobrio, firme y sereno dentro del campo y ahora veo muchas similitudes fuera de él. Siempre con un rasgo común: la normalidad. Alberto cuenta el partido que vemos la mayoría, identifica los mismos defectos que identificamos casi todos y encuentra resquicios para la ilusión como los encontramos muchos. Conoce el entorno del Decano, las locuras de éste y con quién no hay que perder ni medio segundo de una vida, y eso también ayuda. Sólo espero que cuando vengan mal dadas -que vendrán- se mantenga fiel a sí mismo. Sería el mejor síntoma para seguir mirando hacia arriba.