Un aplauso por las hermandades

Permitidme que comience estas líneas pidiendo un aplauso por todas las hermandades. Y solicito este aplauso porque, desde el primer momento, las hermandades, asumiendo lo más duro que es no procesionar, han volcado todas sus energías en ser instrumentos útiles para ayudar al prójimo. Este año, como todos, la Semana Santa se ha ido a una velocidad de vértigo, porque se ha vivido con una intensidad muy similar a la de siempre. Las hermandades han dignificado las redes sociales, las cuales han servido para que todos sus hermanos, no se sientan solos en ningún momento. Han hecho que estos nuevos medios, que tantas veces han sido criticados, se conviertan en perfectas y útiles plataformas para acercar la Semana Santa a todos. Hermandades que se han partido la pana en la utilización de estos medios sociales para pedir ayuda para ayudar, y así, han surgido del seno de las hermandades verdaderos talleres de mascarillas, para cubrir la necesidad de los que más las necesitaban. Han surgido de las hermandades verdaderas cuadrillas de voluntarios para servir a esos ancianos que necesitaban ir a comprar las cosas más básicas. Han servido las plataformas cofrades para hacer de nuestras casa verdaderos templos desde donde vivir novenas, septenarios, misas y compartir vídeos de nuestra salidas procesionales de años anteriores.

Las hermandades se han sentido más cercanas a sus parroquias y las iniciativas de éstas las han hecho suyas. Es cierto que las cofradías no han salido este año, pero lo no que no se puede decir es que las hermandades no hayan estado presentes en la sociedad durante la Semana Santa.

Las hermandades han estado a la altura de las circunstancias. Han entendido desde el primer momento la realidad social que asolaba al país en estos días y por eso, han sido obedientes y solidarias. Hoy pido el aplauso por las hermandades; aplauso por el esfuerzo de esa chicotá de no salir a la calle, por esas filas de nazarenos de tantos cofrades, como si fuéramos de la misma hermandad, que hemos vivido la Semana Santa, desde nuestras casas. Hoy pido un aplauso por las hermandades.