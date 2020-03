Fue famosa en los 80 y en los 90 una pancarta en el Calderón que lucía la frase "Este año sí" en referencia a que el curso en cuestión (el que fuera) sería el definitivo, ése en el que el Atleti iba a olvidar su lastre histórico como pupas. Pasaban los años, pasaban las ligas y los rojiblancos no cataban una pero la pancarta, impertérrita, allí seguía firme temporada tras temporada. Muchos cursos después por fin llegó el espectacular doblete y ese presagio cobró sentido.

Aquí, en el ya tristemente vetusto Nuevo Colombino, quizás también se debería colgar este año una pancarta bien grande: "Este año no". Y no como referencia a un imposible ascenso, sino porque lo del césped ha creado, con Monteagudo primero y con lo poco que lleva Barragán después, una desafección terrible que es, a mi juicio, la peor noticia de la temporada hasta el momento y más viniendo del récord histórico de abonados en verano. Este año no identifica lo vivido por la gente en torno al escudo con lo que se merece. Lo del césped ha logrado desconectar a una grada que, hasta cuando ha estado metida en el peor de los barros, ha dado muestras de una fidelidad espectacular. Pero este curso no, la afición ha estallado cansada y con razón; los ridículos con Marbella, Villarrobledo, Granada B, San Fernando, Yeclano, Don Benito, etc., duelen viniendo de donde venimos, y no me refiero a haber rozado el ascenso sólo unos meses atrás.

Decía Toledano hace poco que, por nombres, casi todos hubiéramos firmado a los jugadores que han venido. Y puede ser. Aquí no hay varitas mágicas (ni las hubo nunca) y una temporada gloriosa no la pedía nadie, pero sí una muy digna al menos. El plantel está jugando con fuego mientras el Ayuntamiento y la ciudad siguen detrás como parapeto, al rescate. Y ya que estamos, lo de la argumentación del magistrado Borrero Álvarez en su sentencia (qué silencio ha habido sobre la misma en ciertos ámbitos, ¿verdad?) debería hacer reflexionar a algunos. Esa reflexión no la espero de quienes trajeron de la manita a Comas y hoy dan lecciones o de quienes generaron la brutal deuda que aún nos asfixia, ni tampoco la espero de sus cómplices que aplaudieron esa gestión hasta con las orejas. Vistos los antecedentes, de ellos sólo ansío el conocer su magnífico proceso de gestión que proponen para un Decano que, en Segunda B, me temo que únicamente tiene una salida. Porque lo de regalarlo a tres amiguetes no vale. Pero lo dicho, este año no; ya mejor, que lo anuncien el año que viene.