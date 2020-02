Y el alcalde de Huelva hizo doblete

Gran ambiente en el teatro en el segundo día de semifinales. Cómo me gusta ver a carnavaleros de los viejos pasar por nuestra bombonera. Hoy le toca el turno a Manuel Martín Almansa, mi director. Vienen a ver la comparsa El trovador pero seguro que verán toda la sesión.

El día es güeno y eso se ve en el patio de butacas, son cuatro las agrupaciones de Huelva y eso le da un ambiente especial.

Los primeros en subir a escena, Los fresquíbiris. Parece que eso de decir que parecían que estaban en Expromar ha dado sus frutos. Hoy los congeladores llevaban la publicidad de esa empresa. Parecerá extraño pero me gusta la gente que apoya el carnaval de una forma u otra. Por cierto Manu, la cerveza me da igual donde sea. No tengo acuerdo cerrado con ningún chiringuito cercano. De su pase os diré que fue mucho mejor que el primer día. Las letras graciosas que es lo que tiene que hacer una murga, hacer reír.

Los adaptaos, cuarteto que dejó todo para este pase, cómo sabe de qué va el concurso. Sorpresa y de las gordas , hacen que el alcalde haga doblete, ¿no querías caldo? Ea pues dos tazas. Magnífico el resultado, ¡Ojito! que han dicho quien son los más viejos. De la murga de Manolito... me quedo con su impronta y su saber estar, grandes. Esta vez sí, homenaje a Jesuli, ¿lo ves?, este sí vale. Gran popurrí, lo han vuelto a hacer, no es tan fácil que el personal se divierta.

El trovador ha pegado el pelotazo de la noche con una letra dedicada a Juan Carlos Díaz, del cual toma el nombre la peña. Bonito, sentimental y de pelos de punta. Los cuplés, vena chirigotera, y en el popurrí lo bordan. Ojú, que complicado se lo están poniendo a los mushashos del jurado. Los viejos del parque, actuación con letras de risas, estilo Yuyu.

Las supermamás, pase de categoría, lo dicho, una noche completa como se preveía.