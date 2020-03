Un aislamiento que controla el golpe emocional y físico

Los deberes al calor del hogar y de recuperar vida en común en la peculiar hibernación forzosa de los profesionales contra el coronavirus a la voz "yo me quedo en casa", además interesados en contar algo como sea en los canales de youtube y las stories de instagram. La diferencia de preparación de los integrantes de clubes destacados o de élite que disponen en sus residencias de amplias zonas ajardinadas, piscina y gimnasio con todos los avíos y los no profesionales, por ejemplo, de la desahuciada Segunda B, donde sus inquilinoss trocean sus pisos o apartamentos para ubicarse en el salón o pasillo sólo con material básico.

No hay margen para la Ciencia en su investigación a contrarreloj. Este aislamiento agudiza un trabajo específico bajo una frustración laboral sin precedentes para tomar como modelo a seguir. La parte más dura ha sido perder la rutina de entrenar de manera colectiva y jugar cada fin de semana, que se une a la progresiva incertidumbre de no saber qué va a pasar a corto plazo. El mundo entero está en vilo y en España se anhela con esperanza que esta prevención sometida durante este período de tiempo por razones sanitarias sea el inicio del jaque de este virus enemigo invisible que en fase extraña de propagación nos tiene a todos atrincherados y acojonados, que no distingue estatus de sociedad, ni presuntos aprendices de políticos, ni aristocracia.

Claudio Barragán sigue vía móvil-whatsapp el golpe emocional y físico de su plantilla por la huella de esta epidemia aterradora. Lo principal en este trance agobiante es aliviar el estrés de los músculos más exigidos y eliminar la fatiga propia de los partidos. Una adaptación a un encierro que prueba la fortaleza psíquica, la paciencia y la ansiedad para no desconectar la motivación ni la mentalidad competitiva de una mini pretemporada familiar tan inusual que controla el propio jugador y luego supervisa los técnicos.