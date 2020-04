El 'agujero' legal del final de las competiciones

La normalidad a la que queremos volver metidos en la ansiedad conduce a los clubes no profesionales hacia una crisis económica excesivamente grande en cualquier línea que se divisa en el horizonte. Esto no causa ningún tipo de sorpresa a las aficiones, pero hacer frente a los problemas más acuciantes será un desafío sobresaliente donde muchas de las entidades humildes sucumbirán en el intento de fajarse en lo imposible cuando ya resulta complicado reajustar los presupuestos de la subsistencia rebuscando las calderillas de los cajones de la pobreza.

La aparición del ERTE en estos casos extremos protege tanto a estas empresas modestas en sus obligaciones como la defensa de los derechos de sus trabajadores. Y en el Recreativo toda su nómina entiende y asume esta situación de emergencia forzosa estando al conocimiento de su presente de vialibidad. Al ser el ERTE una novedad en el fútbol se analiza como un tema de gravedad, que dentro de la legalidad tiene que sostenerse en el contexto del equilibrio de los fundamentos jurídicos, la seguridad económica y la garantía del cumplimiento laboral.

Las perspectivas señalan que a priori no existe una solución programada de salvación y unas consecuencias que se conjeturan imprevistas. Y es de agradecer, si se cumple, el gesto de Luis Rubiales (presidente de la RFEF) que en marzo aseguró que no habrá apaños para dar por terminadas las ligas con los resultados parciales, que no beneficie ni perjudique a ningún equipo. Y el escenario que se contempla de jugar en verano alerta sobre el problema: cómo asegurarse de que en el retorno un equipo no se contagie, que volvería a sentenciar la actividad. Uno de los muchos sabios que pululan ya diagnosticó que "el fútbol es lo menos importante de lo más importante". El estado de alarma deja al descubierto, según los juristas, el "agujero" legal de las decisiones sobre el final de las competiciones.