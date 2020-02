La actuación de la murga o comparsa del jurado

último día de semifinales, noche de cuchillos afilados y largos, muy largos, tan largos como los que le han cortado la cabeza al entrenador del Recre. Él confió en alguien que no le ha respondido. Aquí en el concurso pasa lo mismo, si eres bueno te comen por sopa.

A los muchachos de la Fopac este año me temo que no les van a salir las cuentas, pues quitando la sesión del miércoles las butacas han estado más bien solitarias. Los primeros en subir a escena, Los tocaos del ala. A veces la relajación y saber que eres una de las agrupaciones a batir inconscientemente te puede dar un susto y pasar lo que le pasó al Madrid en el año de su centenario, no creo que sea el caso pues tienen puntos de sobra desde preliminares. De todas formas hoy no han estado a la altura que se esperaba de ellos.

El cuarteto ha subido con el anterior pase, la pelea va a ser tremenda.

Vamos de vacas, quizás la gran decepción de la noche, le ha pasado lo mismo que a la comparsa de Tocina, la relajación te puede traicionar, pero aunque no lo haga te deja marcado. La comparsa Borracho arriesgó para intentar colarse pero no lo consiguió.

La murga onubense Qué choco llevo en lo alto volvió a sus parodias, y cuando utilizas las parodias en vez del cante pasan dos cosas: que el personal se lo pasa en grande pero el jurado no puntúa esas parodias y entonces... Pluf, te ves fuera de la final.

El ángel de febrero cerró la velada. Esta gente sí sabe competir, sabían a lo que venían y lo han conseguido. Me quedo con su primer pasodoble al amor y además en su día. Enhorabuena.

Cuando terminó la función llegó la actuación destacadísima de la murga o comparsa del jurado, pase aseado y sin grandes sorpresas, quizás sobró algún pasodoble y faltó algún cuplé ( hay que saber leerlo). En comparsas, para mí falta una, al igual que en murgas sobra otra, pero esa es mi opinión porque aquí todos tenemos la nuestra y yo además la muestro.