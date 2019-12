Majestuoso, el gordo Buck subió por los escalones del vestuario, con su brazo arqueado sosteniendo una chichonera y un balón ovalado. La parte de arriba del chándal, desabrochada, ondeaba a su espalda empujada por el suave aire de la mañana. Sostuvo el balón en alto y entonó. -Introibo ad altare Dei.

Se detuvo, se volvió a mirar al oscuro y sinuoso túnel y gritó grosero: -¡Despertad, malditos! ¡Despertad y venid a la homilía, blasfemos! Solemnemente se adelantó y puso sus pies sobre el césped. Miró y bendijo con gravedad tres veces las haches, el campo y las gradas despiertas.

Después, viendo aparecer a uno de los centros del equipo, se puso a gorgotear y a agitar la cabeza al mismo tiempo que hacía cruces rápidas hacia él. El otro lo miró aburrido, esperando a que terminase.

-Perdónalos, oh señor, porque son necesarios. Cuerpo y sangre, pero sin alma. ¡Silencio! Préstales una a cada uno para los ochenta minutos que vienen y arrebátaselas después, oh señor misericordioso, pues no las merecen.

Sonreía ahora el gordo, enseñando sus relucientes dientes blancos mientras miraba de reojo hacia otros compañeros que aparecían desde las entrañas del estadio. Ya sonaban los tacos de aluminio de los delanteros en el hormigón de las escaleras de acceso al campo, y el gordo Buck los bendecía a todos con los ojos cerrados. El primero que había salido continuaba mirándolo, aburrido, como el que mira algo cien veces observado.

Cuando todos estaban en el campo, Buck se volvió hacia él colocándose la chichonera, y mirando gravemente a su observador se quitó la chaqueta del chándal doblándola con cuidado. La cara regordeta y sombría y la hosca papada ovalada le recordó a un prelado, mecenas de las artes en la edad media. Una sonrisa agradable se rompió en silencio sobre sus labios.

-Trescuartos. ¿"Trescuartaspartes" de qué? ¡Qué absurdo nombre! Pero sois necesarios, amado mío. Yo te perdono.

-Dime una cosa, Fran- dijo el otro plácidamente. -¿Cuándo vas a dejar de hacer esto?

-Es una tradición, blasfemo. Y eso en el rugby es sagrado. Antes de empezar una obra de arte se debe recitar la palabra de Joyce. Irlanda nos observa. ¡Me llamo Buck! Pateó el balón y ambos comenzaron el calentamiento.