Un cierre de la primera vuelta y un inicio de la segunda con dos salidas a tierras murcianas (UCAM y Yeclano) donde está penado hasta empatar tal y como se ubica la situación, que impone al Recreativo cualquier paso atrás que no sea ganar. Dos semanas claves para ser o no ser en la persecución al líder y no ser cazado por detrás con la presión del Yeclano y también imposibilitar el despertar de los universitarios murcianos que dan tumbos sin avances propios de sus aspiraciones. La suerte le ha dado la espalda al equipo de Abel Gómez desde el arranque con lesiones en puestos definidos, casos de Juan Delgado y Morillo en pretemporada, y sin la referencia de un delantero centro nato por las caídas de Dopi y Pablo Caballero en fases claves y que dejan al colectivo cortado en una de las parcelas decisivas que debe dominar un equipo como es la ejecución en el área rival. Las variables amplían el frente ofensivo con Sergio Chinchilla y Antonio Salinas, golpe directo al Yeclano restándole a un rival peligroso su máximo realizador (6 goles), ahora refrescan unos puestos muy necesitados a la espera de que demuestren sus capacidades como refuerzos.

UCAM descendido de Primera RFEF y Recreativo hacia la conquista de ese objetivo se manejan entre los cinco clubes del grupo con presupuestos de ascenso, pero con trayectorias distintas en la primera vuelta. UCAM maniatado se halla en reconstrucción por su balance negativo y bajo la exigencia del retorno a la categoría con el hándicap de sus desastres fuera y sustentado por su fortaleza casera sin perder, igual que el líder, si bien cuatro equipos han sumado en La Condomina. Y el Decano se mantiene firme en el blindaje del segundo puesto, sin apremiar al líder, entre su ilusión de recuperar el terreno perdido y evitar mayores riesgos que frene su labor de acoso al escapado Antequera. Una cita de medir sus fuerzas dos aspirantes con aroma de ascenso.