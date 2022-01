Tiempo de autocrítica para revisar la hoja de ruta

Ya han pasado casi dos años desde el impacto del Covid-19 y sin extinguirse la primera ola cada incremento de los casos se anuncia la puesta en práctica del tsunami de la siguiente con la extensión de la lista de variantes. Su estancia definitiva vuelve a desestabilizar las competiciones deportivas con otra temporada incierta con secuelas que devalúan los rendimientos de los equipos. Así en el grupo X de la Tercera RFEF, donde el Decano manda sin límite de error, ya en las dos primeras jornadas de la segunda vuelta sólo se jugaron 6 de los 16 partidos. Y en la tercera hay cinco aplazados.

Al Recreativo le urge reencontrarse y recuperar su fortaleza como bloque. Alberto Gallego tendrá que revisar sus hojas de apuntes si desea que el equipo recupere la iniciativa y la presión e intensidad en el juego, que sea capaz de controlar los tiempos de los partidos, incluso en las adversidades. El equilibrio táctico se ha diluido entre la ausencia paulatina de creatividad en la salida del balón y la recesión en la conexión de la capacidad ofensiva para resolver acciones nítidas, excepto Peter que siempre está lúcido por su visión y su facilidad para ver las opciones reales.

El baño de realidad frente al Utrera deja claro un mensaje directo: simplemente ratificó que el Recreativo no tiene un equipo tan dominador como prevé su afición esta calamidad de categoría porque gestionar la presión de favorito no es fácil para sacar a relucir la mejor versión cada semana. No hay cálculos de puntos, de momento se admite todo "a ojo de buen cubero" sin exactitud. Y no es cuestionar el quehacer del equipo en sala de espera para incentivar su autoestima y fijar conceptos tras la situación más delicada de la temporada, sólo que la carrera por encontrar la vía directa del ascenso no parece tan expeditiva. Tiempo de Covid, tiempo de reflexión y autocrítica. Queda lo mejor, pero es el camino más complicado.