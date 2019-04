'TVemos', un regreso de lo más absurdo

No tiene sentido. Ninguno. Que La 1 haya recuperado Tvemos para el access prime time es un gran error y también un despropósito. Está claro que desde que se fue Cárdenas la pública no ha sabido ocupar su hueco. Pero tras el triste final de Lo siguiente, esta no es la mejor forma de subsanar los fallos. Al contrario, es la manera de continuarlos a lo grande.

Es una pena que el programa presentado por Raquel Sánchez Silva haya llegado a su fin. Se trataba de un buen género de programa para esta franja horaria, su presentadora ponía toda su energía, sus colaboradores se implicaban... Pero de nuevo La 1 no tuvo cuidado. No mostró respeto hacia su propio formato. Lo estrenó tarde, lo promocionó poco y no le ha temblado el pulso cada vez que ha tenido que acortarlo o suprimirlo. ¿Cómo pretenden que la audiencia se fidelice a un espacio de esta manera?

Y ahora, ¿quién ha sido el listo que ha pensado que Tvemos, el programa presentado por Elisa Mouliáa, iba a tener éxito o que por lo menos iba a mejorar la imagen de la cadena? Es imposible que un formato de zapping chapado a la antigua genere interés. Ya resultó extraño que después de Cárdenas la pública emitiese Desafía tu mente, el espacio presentado por Antonio Lobato. Pero en ese caso tenían una excusa, y es que lo tenían en un cajón y había que emitirlo en algún momento y no echarlo a perder. Además el programa era interesante, hacía pensar y disfrutar en familia. Pero recuperar Tvemos es absurdo. Parece que han pensado que como lo de la nostalgia les ha funcionado con Operación Triunfo, pues por qué no intentarlo con este que en el fondo será más barato. Y no. No hay por donde cogerlo. El refrito de vídeos de cada noche es malo, aburrido, tedioso. Tvemos es un programa de otro horario. De las doce de la noche para adelante. Es digno de competir con otros como la Teletienda o los refritos musicales. Seguramente no nos quede más remedio que aguantar que este programa esté en la parrilla de La 1 como mínimo hasta el verano. Si se emitiese en otra cadena con no verlo sería suficiente. Pero en este caso hay que añadir que ese espacio está hecho gracias al dinero de los españoles. Para eso que hubieran dejado Lo siguiente hasta el final de la temporada. Por lo menos los pocos espectadores que lo veían disfrutaban.

La única conclusión a la que lleva esta estrategia es que a La 1 no le importa la franja del access prime time, que la ha dado por perdida, y que lo único que quiere es retrasar el comienzo del prime time para poder competir con sus rivales. En definitiva, nada de responsabilidad, nada de escuchar a la audiencia, y nada de respetar a los espectadores. Porque si la franja horaria no le importa a RTVE, sus espectadores menos. Llevamos años reclamando un horario digno de prime time en España, que los programas y series empiecen a las diez de la noche, que terminen antes de la medianoche. Y salvo escasas excepciones, desde la pública nos toman el pelo.