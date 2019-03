"Sólo el día de mi hermandad"

Las hermandades son un vehículo importante de transmisión de la cultura, la tradición y la fe. Sin embargo, el crecimiento de las ciudades, y esa idea de la mal llamada globalización, hace que nuestra Semana Santa se pueda convertir en una cultura del descarte, del rechazo, como ocurre en otros ámbitos de nuestra sociedad, desechando no sólo productos, sino también la misma vida humana, inmigrantes, pobres, los que no tienen voz, convirtiéndose en una sociedad consumista y materialista.

Si llevamos esta cultura del descarte al mundo cofrade, tratando de rechazar su sentido, como una simple moda o afición, amoldada a nuestro gusto, y quedándonos sólo con lo material para propio disfrute, para conseguir nuestro propio provecho, y privar de valor a todo, estaríamos vacíos.

Por ejemplo, no debemos utilizar nuestras cofradías con fines políticos, buscando fotos y votos, o como promoción social. En estos días que se avecinan de movimientos electorales, hay que dejar fuera la política y el propio beneficio particular, por el bien de la hermandad.

También, en esta cultura del descarte en el ámbito cofrade, podríamos hablar de aquellos que dicen que sólo es importante "el día de su hermandad", parece que las demás hermandades no forman parte de su Semana Santa particular, viviendo sólo un día al año, y no siempre; o de aquellos que alquilan habitaciones o pisos, o se alojan en un hotel, de Viernes Dolores a Domingo de Resurrección, y posteriormente, visualizar por cualquier canal las repeticiones del discurrir de las cofradías en la calle, y así, poder hacer duras críticas, sin tener en cuenta las devociones de los demás, sin haber estado presente, y sólo aparecer el día que sale su cofradía, y si es que este año le corresponde, porque tal vez ni eso, pues no es afín a la Junta de Gobierno, no le gusta el exorno floral, o la banda que acompaña a sus Titulares. Esto conlleva, desgraciadamente a un estancamiento, incluso, a una disminución en los cuerpos de nazarenos de los cortejos, ya que muchos participan desde "el más allá".

Y, si queremos hacer grande nuestra Semana Santa, ¿cómo la hacemos, si sólo estamos presentes, y no siempre, el día de salida de nuestra cofradía? ¿Las demás hermandades no forman parte de la Semana Santa de la ciudad?

Tenemos que dejar a un lado el populismo, y aunque no podemos negar esa devoción popular que suscita todo lo que rodea a nuestra Semana Grande, tendríamos que preguntarnos si esa multitud atraída por las procesiones, la ven sólo como un simple espectáculo, y más hoy en día, en una población cada vez más laica, donde existe una fijación negativa hacia nuestra religión, por parte de muchos, utilizándola incluso para ridiculizar a los cristianos con obras de teatro irreverentes. Por eso, los cofrades debemos dar ejemplo, tenemos una misión y obligación de vivir nuestra fe, de dar sentido a nuestras devociones, de aprender a valorar lo nuestro, de apreciar este rico patrimonio que poseemos, que no deja de sorprendernos con los estrenos de este año, de reconocer el valor de nuestras bandas y agrupaciones musicales, de deleitarnos todos los días con las cofradías que discurren nuestras calles, y no sólo el día de nuestra hermandad.

Ser partícipes, hablar de lo que veamos, no de lo que nos cuenten. Sentirnos cofrades de verdad y practicar una cultura del encuentro hacia la fe.