Sarracenos, negocios y rugby

Los que seguimos con interés el juego de la almendra llevamos un par de semanas pendientes de la sanción que le han impuesto a los Saracens por "romper el techo de gasto salarial de la RFU". Para que nos hagamos una idea, el club inglés es el actual campeón de Europa y cuenta con un gran número de internacionales en sus filas. Es algo así como un Real Madrid o un Barcelona. El club ha sido investigado por la participación conjunta de su propietario, Nigel Wray, y cuatro de sus estrellas en negocios de inversión. La Premier League y la RFU han investigado si esto no era más que un trampantojo para superar el límite salarial de 7 millones de libras que imponen en su competición a todos los clubes; y han determinado que sí. Una multa de más de 5 millones y 35 puntos menos dejan al club en la última posición de la liga y con menos 25 puntos después de haberla conquistado en tres de los cuatro últimos años y ser doble campeón de Europa.

La decisión disciplinaria puede analizarse desde diversos prismas. La liga no se casa con nadie, el que la hace la paga; pero también es cierto que pone su diana en un equipo cuando este tiene éxito, y no mira más allá, cuando seguro que hay más que han encontrado atajos similares. Los Saracens son un club ejemplar en la gestión de la cantera, en la participación en la comunidad londinense a la que pertenece y en dar oportunidades a jugadores de la casa, de hecho, en la última final europea, diez de los quince que salieron de inicio eran producto de su academia de rugby, formados por el club. Wray alega que invertir junto a jugadores de su club está fuera del ámbito del rugby. Se queja de que la labor de formación de Saracens quedará manchada por una decisión que considera injusta. El propietario no parece del tipo de inversor-personaje que aparece por Huelva para el Recre; pero lo que se ha investigado sí tiene pinta de atajo financiero. El club es, de nuevo, el perjudicado. Ahora veremos si son capaces de una remontada histórica.