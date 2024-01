Tras San Sebastián, el cartel

Rancio: Buenos días, Guasa. No te vi por la procesión de san Sebastián bendito. ¿Te pudo el frío o acabaste perjudicado en la verbena que el día antes montó Paco Millán en Pablo Rada?

GUASA: No me hables de ese tema, que tengo un mosqueo tremendo con el Carnicerito… Me fui para mi casa y no vi ni al santo.

RANCIO: Bueno, tampoco es para tomárselo así. Todo tendrá su explicación.

GUASA: Me dejó fuera de la igualá porque dice que tenía dos cuadrillas y con picos, pero yo sé que ha sido por quitarlo de mi anteproyecto de cabalgata de Reyes. ¿Y tú, disfrutaste del día, Rancio?

RANCIO: Desde el primer minuto, Guasa. Me emocioné mucho viendo a los dos obispos de Huelva celebrando la eucaristía del patrón. Y por supuesto también al escuchar el pasodoble de Miguelito Báez Litri por la banda municipal.

GUASA: Qué antiguo eres, Rancio. Si lo mejor de la procesión es que lleva la banda del Nazareno, la música del Señor de Huelva, que ahora triunfa en Sevilla, miarma.

RANCIO: Ni idea de la banda de tambores y cornetas que iba, Guasa, pero otra de las cosas que me gustó fue ver a los tres últimos alcaldes participando en la procesión. ¡Qué buena presencia tenía la corporación municipal y la alcaldesa bajo mazas!

GUASA: Yo soy más de mi Gabi y del maestro Afri que iban de costaleros. Lástima que me hayan impedido trabajar con ellos, Rancio. Eso es cosa del Gálvez, seguro, que al final no le encargué el tresillo para el piso de Punta Umbría. Por cierto, Rancio, ¿te habrá gustado el cartel, no?

RANCIO: Pues mira, no me desagrada. El Señor de Pasión es una imagen muy devocional en Huelva y el guiño a la fotografía antigua me gusta más que las pinturas de otros años.

GUASA: A mí me parece muy aburrido, Rancio. Le falta color y folclore, y esas fotos de gente tan antigua me da hasta jindama, que parece un reportaje de Cuarto Milenio. ¡Gente en la calle viendo los pasos, Rancio, y no tanta imagen sepia, leñe!

RANCIO: Pues Guasa, tiene muchos detalles dignos de mención, como los edificios de la vieja Onuba, los recortes de prensa… Mucha historia de la buena, hermano.

GUASA: No nos vamos a poner nunca de acuerdo, Rancio… Bueno, supongo que estarás deseando que empiece ya el quinario Morgan, ¿no?

RANCIO: Como tú las igualás, Guasa. Cada uno a lo suyo, aunque ya me gustaría ver a más cofrades en los templos.

GUASA: Te prometo que este año voy al quinario de la mía, Rancio. Ya te contaré…va por otro lado. Mira cómo se lo quitó la Hermandad de la Victoria y lo bonito que ahora luce el manto de la Virgen. Amargura, con el manto nuevo, debería hacer lo mismo.

RANCIO: ¡Ay Dios mío! Prefiero pensar en la llegada de los Magos de Oriente, que esos sí salen en el Evangelio. Y que la cabalgata de este año traiga el Portal de Belén, porque lo de ahora parece más un desfile de Disneyland.

GUASA: No te preocupes, Rancio. Este año vienen más bandas de cofradías acompañando a los Reyes Magos. Cena y Santa Cruz no fallan. Verás lo animada que estará.

RANCIO: Y si Carnicerito saca a los Reyes con costaleros, tú encantado de la vida… No quiero ni pensar en la carroza de Melchor haciendo costeros, Guasa.

GUASA: ¡Cómo me conoces, Rancio! Voy a ver a Nacho Molina, a ver si estamos a tiempo de hacer una igualá. Tendría pellizco en el Piojito, eh, Rancio…

RANCIO: Guasa, me voy a Los Ángeles porque me pones la úlcera fatal… Feliz entrada de año para tu familia y para todos los cofrades.

GUASA: ¡Igualmente, mi vida!