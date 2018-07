Salmerón tiene faena para aprobar el máster

La figura del entrenador es especial, también que conozca bien la categoría. Personalidad, carácter, experiencia, capaz de reconducir situaciones difíciles… entre otras cualidades. No quiere decir que estos principios básicos sean un preludio de éxito, pero sí son referentes para orientar a un Recreativo en el pozo de Segunda B sin saber a qué juega y que desde el banquillo no halla alternativas tácticas para enderezar un partido. Por la situación de falta de liquidez no existe un liderazgo ni en la zona noble, ni a pie de campo. Y el pupitre del técnico ha sido un curso de aprendizaje con la buena predisposición de los elegidos para aprobar un examen muy complicado.

El Decano no puede ser un banco de pruebas por ser un atractivo y un máster de sacar nota. José María Salmerón tiene faena por delante. Primero, no sentirse defraudado por las promesas económicas y deportivas de los prestamistas Krypteia Capital y Eurosamop; en segundo lugar, conseguir que la plantilla disponible ofrezca un rendimiento adecuado para asentar un proyecto; y tercero, que la afición se sienta identificada con lo que observa en el campo. El Recreativo es un equipo noqueado con vivencias traumáticas que cada año supera el límite de todas las previsiones negativas y con la asfixia de la salvación como objetivo fundamental.

Hemos de aprender de las trascendentales decisiones equivocadas bajo el influjo de la prepotencia y con la persistencia de la falta de humildad mezclada con la ineficacia. Juanma López, conocido como exdefensa atlético y el desconocido clave del Decano asumiendo poderío de inquilino, es consciente de que todo negocio necesita avances positivos frente a tantos espejismos imposibles de sostener a costa de la bondad del recreativismo. Hay que frenar esa huida hacia adelante y de verlas venir cuando el próximo tercer pliego de venta se ajustara al perfil de los actuales prestamistas.