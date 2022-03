Risas de Fallon y Rosalía

El próximo viernes 18 por fin verá la luz Motomami, el esperado tercer álbum de estudio de Rosalía. Con 16 nuevas canciones que sus fans de todo el mundo esperan con ganas, la de Sant Esteve Sesrovires visitó The Tonight Show, el popular late night estadounidense presentado por Jimmy Fallon, con el fin de presentar su nuevo trabajo.

Después de Úrsula Corberó y Penélope Cruz, una comedida y cercana Rosalía se estrenó en el programa, protagonizando una divertida y distendida entrevista en la que las anécdotas no faltaron. Después de hablar un poco sobre su música, de cómo ha pasado del flamenco a mezclar todo tipo de géneros y de definir Motomami como "una energía", la artista sorprendió con una historia en la que había otro protagonista muy famoso: Harry Styles.

"He oído que cambias mucho de teléfono", introducía Fallon en medio de la entrevista. "Lo hacía. Lo cambiaba muy a menudo. No respondía los mensajes y luego me daba cuenta de que quería centrarme en el estudio, en el trabajo. Y entonces decidía cambiar de teléfono y comenzar de nuevo", explicó la cantante. "Y luego cambias tú número, pero claro. Alguien usa ese número luego. Y entonces tus amigos comienzan a escribir a ese número", continuó el presentador. "Me pasó", reconocía entonces la joven. " (...) me di cuenta de que la gente, mis amigos, creían que me escribían y escribían a gente random", confesó. Eso es precisamente lo que le pasó a Styles. Para demostrarlo, Rosalía quiso enseñarle a Fallon unas capturas de pantalla en su móvil. Lo que no esperaba el comunicador era que la artista lo sacaría del interior de una de sus botas.

"¿Qué estás haciendo…?", quiso saber el conductor del programa, muy sorprendido, al ver a su invitada agachada y rebuscando en el interior de una de sus botas altas. "¿Tenías el teléfono en tu bota? Eso es muy guay", aseguró Fallon entre risas.

Todo comenzó cuando el artista británico, muy confuso, escribió un día a Rosalía a través de Instagram mostrándole unas conversaciones de su móvil y preguntándole qué estaba pasando. El cantante, al parecer, se había querido poner en contacto con la catalana a través de un número que ya no pertenecía a ella.

En concreto, Harry le escribió para decirle que le había gustado mucho la canción Dolerme. Y ¡vaya chasco se llevó! Cuál fue su sorpresa cuando, después de intercambiar varios mensajes con quien creía que era Rosalía, recibió el siguiente mensaje: "No sé quien eres (…). Este número pertenecía a alguien antes, pero ahora es mi número. Así que no me molestes más. Buenas noches, gracias". Al final, se aclaró lo que había pasado y todo se quedó en una divertida anécdota.