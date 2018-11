El Reto en el campo frente a la saturación de promesas

El presente del Decano es concebir algo por meras apariencias y encontrarle explicación mediante una justificación sin aprender de los propios errores. Es decir, subsistir el día a día trasmitiendo unos conocimientos para que sean asimilados por los asalariados. La rémora del descrédito reduce bajo mínimos los fundamentos iniciales. Se ha pasado de resaltar nueva energía e ilusión en julio a una saturación de promesas incumplidas y de mensajes de tranquilidad cuando no hay retribuciones en el trabajo.

La plantilla se prepara durante la semana repartiendo el cerebro a través de un plan de acción: el entrenamiento para sorprender al rival de turno y salir pitando por si hay algún ingreso en la cuenta corriente formalizada en los contratos. Luego, es como si cada uno quedara incapacitado para discurrir con normalidad por el reiterado impacto de la cuenta vacía. Y si no que se ponga cada cual en el lugar del doliente. Los jugadores siguen con la mosca detrás de la oreja porque hay mucho recelo por la acumulación de antecedentes y exigen que el club tiene que dar otra imagen.

El Recreativo tiene tantos frentes abiertos sin salida a ninguno. Pero la plantilla afronta el desafío de rendir por encima de sus apuros económicos. El futuro también pasa por los éxitos en el campo. Y llega un Melilla que es el equipo referente en Segunda B con 31 temporadas seguidas, que es un querer y no poder ascender, que lleva seis jornadas sin perder (cuatro victorias) y la única derrota por goleada en Sevilla (5-1). Hasta ahora todos los rivales en Huelva han dado pases con despliegues asociados hasta el área de Marc Martínez al margen del campo. El Recreativo no le toma el pulso a la Liga y Salmerón no encuentra la tecla para corregir la ineficaz capacidad ofensiva, que secunda una falta de creatividad evidente en la medular. La culpabilidad está muy repartida. A la espera de alternativas ante la realidad.