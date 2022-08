Resucitando a Paul Volcker

Paul Volcker fue el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) que doblegó la más voraz inflación conocida: la denominada Gran Inflación, la estanflación de los años 70. Desde los años 60 la inflación venía siendo un problema recurrente sin que la Fed logrará exterminarla. El shock de oferta que causó la crisis del petróleo de 1973 - 74 agravó la inflación y la hizo incontrolable. Por primera vez la inflación convivía con el estancamiento. El paradigma imperante afirmaba que la inflación solo progresaba en periodos de gran actividad económica y reducido desempleo. Las investigaciones de William Phillips (1958) establecían una correlación inversa entre el nivel de inflación y el desempleo. A mayor nivel de actividad económica y menor desempleo, mayor tasa de inflación. Los dirigentes podían elegir entre un menor desempleo a costa de una mayor inflación o al revés. La crisis de los 70 demostró que inflación y recesión podían coexistir. Lo cual planteaba un dilema: si se combatía la inflación mediante subidas de tipos de interés y reducción de la oferta monetaria se reducía la inflación pero se profundizaba en la recesión.

La Fed estaba siendo tibia contra la inflación para no provocar una recesión, con el riesgo de una espiral inflacionista cada vez más difícil de controlar. En el año 1979 la inflación se acercaba al 10%. Fue el presidente Carter el que en 1979 nombró a Paul Volcker presidente de la Fed. Desde el primer día Paul Volcker expuso ante el Senado su nuevo paradigma: la persistencia de la inflación estaba disparando las expectativas de inflación caminando hacia una hiperinflación. La política monetaria era excesivamente laxa y el Banco Central estaba perdiendo credibilidad en su capacidad de controlar la inflación. Era necesaria una política monetaria restrictiva contundente de subidas de tipos y de reducción de la oferta monetaria, aún a costa de una mayor recesión. La inflación llegó a alcanzar el 14,8% antes de iniciar su declive. Paul Volcker subió los tipos de interés hasta alcanzar el 20,5%. Provocó una gran recesión, el paro se disparó hasta el 10%, pero dominó la inflación. En el año 1982 la inflación había descendido al 2,5%. Fue objeto de descalificaciones y de críticas de demócratas y republicanos, de empresarios y medios de comunicación, pero posibilitó un largo periodo de crecimiento y estabilidad. Se le recuerda por su coraje e independencia frente al poder político

Ni la Fed ni el BCE parecen haber aprendido las lecciones de la Gran inflación de 1970: tener objetivos monetarios claros que anclen las expectativas de inflación, no permitir que la inflación persista generando mas expectativas de subida de precios, velar por la credibilidad y reputación del Banco Central (que las palabras coincidan con los hechos), no confiarlo todo a los indicadores no directamente observables y ser conscientes de los errores de medición. El discurso de Jerome Powell, presidente de la Fed, en Jackson Hole, prometiendo fuertes subidas de tipos de interés y retiradas de liquidez, prolongadas en el tiempo , aún a costa de una recesión, tras varios errores en el diagnóstico y tratamiento de la inflación y pérdida de credibilidad, rememora el discurso de Paul Volcker ante el Senado. Su análisis, otro día.